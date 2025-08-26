Concurso Educativo Nacional “Sueños de Radio» – CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta”

En el marco de las acciones pedagógicas orientadas a fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes, el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” Dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, se inscribió y participa en el concurso educativo nacional “Sueños de Radio”, bajo la coordinación del Prof. Marcos Álvarez Tablado, Locutor Nacional y responsable del proyecto.

Este certamen tiene como propósito fomentar la creatividad, el aprendizaje y la participación activa de estudiantes de escuelas secundarias ubicadas en localidades de hasta 100.000 habitantes, promoviendo la producción radial como herramienta de comunicación, integración comunitaria y construcción ciudadana.

Para nuestra institución, situada en un contexto rural, la iniciativa representa una valiosa oportunidad para abrir nuevos espacios de expresión, potenciar las capacidades de los estudiantes, fortalecer los vínculos con la comunidad y favorecer el trabajo colaborativo.

Alcances del Concurso

Los estudiantes deben producir una demo radial en formato MP3, de entre 20 y 30 minutos, acompañada de un guion escrito y un video de presentación del equipo.

La propuesta se enmarca en una de las cuatro categorías: Agro, Innovación/Tecnología, Turismo y Ambiente/Sustentabilidad.

La capacitación incluye tutoriales y mesas de ayuda virtuales, donde docentes y alumnos reciben orientación en producción de contenidos radiales, uso de tecnología, definición de roles periodísticos y dinámica de equipo.

El jurado evaluará creatividad, originalidad, calidad de producción, relevancia comunitaria y la fidelidad a la temática seleccionada.

Los premios contemplan equipamiento completo para montar una radio online institucional, generando un legado tecnológico y comunicacional para la escuela y su comunidad.

Impacto Institucional y Comunitario

La participación en Sueños de Radio se proyecta como una experiencia profundamente enriquecedora:

Pedagógicamente, favorece la integración de aprendizajes en Lengua, Ciencias Sociales, Tecnología y Formación Ciudadana.

Institucionalmente, fortalece el sentido de pertenencia, la cooperación entre estudiantes de diferentes edades y la capacitación docente.

Comunitariamente, otorga visibilidad a la voz de nuestros estudiantes sobre temáticas de interés local, generando un espacio de diálogo, inclusión y protagonismo juvenil.

Conclusión

El CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” asume con entusiasmo su participación en el concurso nacional Sueños de Radio, convencido de que este tipo de experiencias enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje, promueven la creatividad y las competencias comunicativas, y consolidan el compromiso de la institución con su comunidad educativa y social.

Con orgullo, la escuela comparte el trabajo final elaborado por sus estudiantes, fruto del esfuerzo conjunto de alumnos, docentes y el acompañamiento institucional. Este producto no solo refleja aprendizajes significativos en torno a la producción radial, sino también el compromiso con la participación activa, la creatividad y la expresión de la voz juvenil en la comunidad local.