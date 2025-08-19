Concurso “Diseña la Ranita del Pehuenche”: creatividad y conservación se unen en Malargüe

Invitan a artesanos locales a participar de un concurso que busca visibilizar la ranita del Pehuenche y promover la economía social y circular a través de productos artesanales.

La Municipalidad de Malargüe, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, lanzó el concurso «Diseña la Ranita del Pehuenche», una iniciativa que busca fomentar la creatividad de la comunidad y concienciar sobre la conservación de esta especie endémica y en peligro de extinción.

El concurso está dirigido a artesanos mayores de 18 años que desarrollen su emprendimiento de manera individual, asociativa o cooperativa y residan en Malargüe, la participación en el presente Concurso tiene carácter totalmente gratuito y cada participante podrá presentar una o más producciones artesanales inspiradas en la ranita del Pehuenche, su hábitat natural, la flora y fauna local y los valores de cuidado del medio ambiente, incorporando además un enfoque de economía social y circular.

Los productos deben ser transportables, tener un peso máximo de 500 gramos y dimensiones de hasta 100 cm x 50 cm x 50 cm. La elección de materiales es libre, aunque se valorarán especialmente propuestas sustentables, como lana, madera, cuero, cerámica u otros materiales artesanales. Cada diseño deberá incluir nombre, descripción de la técnica, información del emprendimiento y lugar y fecha de producción.

La inscripción se realiza de manera online mediante el formulario disponible Clic aquí. La presentación de los trabajos se llevará a cabo el 22 de agosto a las 20:30 hs en la sede de la FCEN.

El concurso otorgará premios que incluyen asesoramiento e incubación de la producción artesanal con apoyo económico para el primer puesto, y asesoramiento sobre comercialización del producto para el segundo. Todos los diseños seleccionados serán exhibidos en una muestra abierta al público, destacando el talento local y la importancia de la conservación ambiental.

Para más información, los interesados pueden consultar las bases y condiciones a continuación: