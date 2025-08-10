Con un gol de Giménez sobre el final, Boca igualó 1-1 con Racing en La Bombonera y no puede cantar victoria

Por la 4ª fecha, Boca recibe a Racing y está necesitado de sumar un triunfo. Otra opción no cabe.
No levanta cabeza y su situación es desesperante. Boca igualó 1-1 con Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol. Los goles del encuentro fueron convertidos por Santiago Solari para la Academia e igualó Milton Gimenéz sobre el final para el Xeneize. En cuatro partidos del certamen, Boca todavía no pudo cantar victoria.
Boca creció poco a poco y generó situaciones de gol, aunque ni Edinson Cavani ni Miguel Merentiel estuvieron atinados en la definición.
En el peor momento de Racing golpeó Santiago Solari y abrió el marcador a los 30 minutos del complemento.
Poco tiempo después Boca se encontró con el empate gracias a un cabezazo de Milton Giménez luego de una magnífico tiro libre ejecutado por Leandro Paredes.
Sobre el cierre ambos acusaron el cansancio y culminaron con reparto de puntos, bajo silbidos en La Bombonera.
Luego de su viaje a Uruguay, Racing recibirá a Tigre. Boca, por su parte, jugará con visitantes en Mendoza el próximo fin de semana ante Independiente Rivadavia.