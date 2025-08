Compras y escapadas a Chile: los mendocinos duplicaron su gasto en el último año

El notable desequilibrio cambiario ha generado una verdadera ola de turistas mendocinos cruzando hacia Chile, marcando un récord tanto en consumo como en viajes en plena temporada baja.

El flujo de mendocinos que optan por cruzar la cordillera, ya sea para disfrutar unos días de descanso o para realizar compras, ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos doce meses. El principal incentivo está ligado a la ventaja cambiaria, que convierte al país vecino en una opción muy conveniente.

De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la cantidad de turistas provenientes de Mendoza creció un treinta y siete coma ocho por ciento durante el segundo trimestre del año -es decir, en los meses de abril, mayo y junio- si se lo compara con igual período del año pasado. Pero lo que más llama la atención es el salto en el dinero gastado: el incremento fue del ciento seis por ciento en ese mismo lapso.

Aunque el tránsito hacia Chile no es una novedad para los mendocinos, este aumento en pleno período no turístico es llamativo, y deja en evidencia la fuerza del beneficio cambiario como factor clave en la decisión de viajar. Para muchos, cruzar la cordillera no sólo implica descanso, sino también una oportunidad para realizar compras de todo tipo a precios más bajos.

El estudio del INDEC, centrado en el movimiento a través del Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Mendoza con Chile, arroja una imagen muy clara del fenómeno:

Turismo en aumento : mientras que en el segundo trimestre del año dos mil veinticuatro salieron ciento veintitrés mil trescientos turistas argentinos -la mayoría residentes de Mendoza- por ese paso fronterizo, en el mismo período del año dos mil veinticinco la cifra subió a ciento setenta mil , lo que representa un alza del treinta y siete coma ocho por ciento .

Explosión en el gasto: los viajeros que cruzaron al país trasandino gastaron en conjunto USD setenta y cinco coma tres millones, contra los USD treinta y seis coma cinco millones del año anterior. Es decir, el dinero invertido se duplicó, lo que refleja que no solo hay más turistas, sino que también gastan mucho más. De hecho, el promedio de gasto por día subió un cincuenta y seis por ciento, pasando de USD treinta y cinco coma dos a USD cincuenta y cuatro coma nueve.

La brecha cambiaria ha convertido a Chile en una de las opciones favoritas de los mendocinos. Y si bien el fenómeno fortalece al comercio chileno, también revela cómo están cambiando los patrones de consumo y turismo de miles de argentinos que encuentran más barato comprar afuera que en su propia provincia.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/sociedad/compras-y-escapadas-a-chile-los-mendocinos-duplicaron-su-gasto-en-el-ultimo-ano/