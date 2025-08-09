Boca y Racing chocan este sábado en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.30 horas de Argentina en la Bombonera. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto de Miguel Ángel Russo llega con poco margen de error, tras 11 partidos sin victorias, mientras que la “Academia» busca una victoria en la previa al viaje a Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Boca vs Racing

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Franco Pardo; Facundo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Boca vs Racing

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.