Cómo atenderán los comercios de Mendoza durante el diá no laborable del quince de agosto

La cámara empresarial Cecitys informó cómo trabajarán los comercios de la Ciudad de Mendoza el viernes quince y el lunes dieciocho de agosto, en medio de los feriados y días no laborables que rodean la conmemoración del general José de San Martín.
La Cámara de Empresas Comerciales, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys) confirmó que los comercios del centro mendocino abrirán normalmente durante el próximo fin de semana largo, que incluye el viernes quince de agosto como día no laborable y el domingo diecisiete de agosto, fecha en que se recuerda el paso a la inmortalidad del general José de San Martín.
Según el comunicado oficial de Cecitys, el quince de agosto solo será no laborable para el sector público, por lo que el comercio trabajará normalmente ese día. Además, Mendoza no adhirió a trasladar el feriado del diecisiete al lunes dieciocho, como ocurrió en otras jurisdicciones.
La cámara empresarial también recordó que el lunes será un feriado trasladable únicamente en tres localidades bonaerenses, por lo que en Mendoza se trabajará con normalidad en el sector público y privado. El Gobierno nacional ratificó este esquema laboral para el próximo fin de semana.
Finalmente, Cecitys explicó que un feriado nacional no es lo mismo que un día no laborable turístico: en el primer caso rige el descanso dominical y, si se trabaja, se paga doble; en el segundo, la actividad es optativa y el pago corresponde al salario habitual.