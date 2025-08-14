Cómo atenderán los comercios de Mendoza durante el diá no laborable del quince de agosto

La aclaración se dio ante cierta confusión sobre el calendario, ya que este año la fecha conmemorativa cae en domingo. El Gobierno nacional dispuso un día no laborable el viernes previo y un feriado puente el lunes siguiente, aunque con alcance limitado en el país.

Según el comunicado oficial de Cecitys, el quince de agosto solo será no laborable para el sector público, por lo que el comercio trabajará normalmente ese día. Además, Mendoza no adhirió a trasladar el feriado del diecisiete al lunes dieciocho, como ocurrió en otras jurisdicciones.

La cámara empresarial también recordó que el lunes será un feriado trasladable únicamente en tres localidades bonaerenses, por lo que en Mendoza se trabajará con normalidad en el sector público y privado. El Gobierno nacional ratificó este esquema laboral para el próximo fin de semana.

Finalmente, Cecitys explicó que un feriado nacional no es lo mismo que un día no laborable turístico: en el primer caso rige el descanso dominical y, si se trabaja, se paga doble; en el segundo, la actividad es optativa y el pago corresponde al salario habitual.