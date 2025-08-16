¿Cómo acceder a la eximisión de tasas municipales para jubilados y pensionados?

Desde hace años San Rafael acompaña a los adultos mayores con el beneficio de eximición de tasas municipales para jubilados y pensionados. En algunos casos la bonificación es total.

Los requisitos para acceder al descuento incluyen tener una propiedad única y ser residente en ella. En la actualidad hay más de 6000 beneficiarios en todo el departamento.

Quienes cobren un haber jubilatorio mínimo en el grupo familiar conviviente pueden obtener un descuento de hasta el 100%, mientas que aquellos que en el grupo sumen 2 haberes mínimos pueden obtener una bonificación del 50%.

Para realizar el trámite, los interesados deben acercarse por la Supervisión del Adulto Mayor, ubicada en Saavedra 273, de lunes a viernes en horario de 7 a 13.

“Esto comenzó en el año 1989 y en 2003 se amplió hasta el 100% de beneficio”, explicó el Director de Recaudación, Sebastián Sáenz, quien remarcó que “es parte de una política de estado hacia nuestros adultos mayores que además incluye actividades deportivas, recreativas, turísticas y más”.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Aquellos que quieran postular para la eximición deben presentar las fotocopias de DNI, boleto de tasas municipales, recibo de sueldo del grupo familiar, escritura (boleto de compra venta o acreditación de vínculo con la propiedad).

Además, si es necesario, copias del acta de matrimonio, certificados de defunción o discapacidad.

También Informe del Registro Público y Archivo Judicial, Certificación Negativa de ANSES y Declaración Jurada.