Combustibles: el Gobierno activa suba de impuestos en dos etapas

El Gobierno nacional resolvió poner en marcha la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos, un ajuste que había quedado pendiente desde 2024 y que comenzará a regir desde el 1º de septiembre.

La decisión se oficializó a través del Decreto 617/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, que deja sin efecto el esquema de postergaciones dispuesto el año pasado.

Los montos se ajustarán en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y se aplicarán en dos fases. La primera regirá entre el 1° y el 30 de septiembre: la nafta sufrirá un incremento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos de $10,523 por litro, más $0,645 del impuesto al CO; mientras que en el gasoil el aumento será de $8,577 más $0,978 por dióxido de carbono, con un diferencial de $4,644 en determinadas regiones.

La segunda fase se activará desde el 1° de octubre, cuando se acumularán las subas correspondientes al calendario 2024 y al primer semestre de 2025, que habían sido diferidas en reiteradas oportunidades.

El Poder Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de recomponer recursos tributarios para afrontar compromisos fiscales, en un contexto en el que el Congreso aprobó recientemente un paquete de leyes con fuerte impacto sobre las cuentas públicas.

