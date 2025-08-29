Charla sobre adicciones en el CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo

El CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, tuvo la visita de Fernando y Pablo Ayala para dar testimonio sobre la adicción. El CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo, dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, tuvo la visita de Fernando y Pablo Ayala para dar testimonio sobre la adicción.

La charla descontracturada, tuvo un recorrido desde la mirada de quien se está recuperando y del familiar que acompañó los difíciles momentos de esta enfermedad tan estigmatizante.

Los estudiantes escucharon atentos, respetuosos e interesados sobre una problemática con la que nuestra sociedad convive.

Fernando fue contundente:» la intencionalidad de esta charla es la prevención, pero también que sepan que estamos para ayudar como hemos sido ayudados algunos que equivocadamente anduvimos por caminos dañinos».