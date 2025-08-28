Hasta hace unos años, Mendoza era considerada una zona de alto riesgo para la transmisión del Mal de Chagas pero según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud y Deportes, desde 2005 no se registran casos agudos por transmisión vectorial. Cada año, aproximadamente seis niños nacen con Chagas congénito que, a nivel estadístico, corresponde a una tasa de infección del 0,2% si se tiene en cuenta que se realizan estudios a unos 2.000 niños menores de 5 años anualmente.

0El Mal de Chagas es una enfermedad que no siempre tiene una manifestación clínica y síntomas evidentes, se calcula que el 70% de las personas infectadas desconoce su diagnóstico y, por lo tanto, no recibe tratamiento a tiempo. En Mendoza, si bien la circulación del parásito ha disminuido, la transmisión vertical que se da de madre a hijo es significativa. Desde el Gobierno intensificarán las campañas de concientización que contempla el fortalecimiento del trabajo territorial y el uso de una novedosa app que permite identificar el insecto.

“Estamos trabajando para reforzar las acciones de vigilancia vectorial y el control activo de la vinchuca en todos los departamentos de la provincia. Se trabajará en forma articulada con todo el sistema de salud provincial, involucrando de manera sinérgica a los equipos de maternidad e infancia, diagnóstico, epidemiología y atención primaria”, expresó el jefe del departamento provincial de zoonosis y vectores, Ernesto Ueltschi.

Entre los ejes centrales de la iniciativa se destacan: el fortalecimiento de la vigilancia con equipamiento de última milla, la concientización y la capacitación sobre transmisión vertical, dirigida a equipos de salud materno-infantil; la optimización de los circuitos de diagnóstico y seguimiento clínico mediante la red de laboratorios; y la ejecución de acciones de comunicación comunitaria para sensibilizar y visibilizar la problemática, derribando así estigmas.

“Todos los mendocinos podrán usar una app de descarga gratuita denominada GeoVin a través de la cual se puede sacar una foto para identificar el insecto y activar una alerta para los equipos sanitarios”, agregó Ueltschi.

La app es de descarga gratuita.

La campaña lanzada por el Ministerio de Salud y Deportes se realizará desde el último viernes de agosto hasta el 31 de diciembre de 2025. “La meta es dejar instaladas capacidades técnicas y operativas en el territorio para asegurar que la lucha contra el Chagas trascienda una mera campaña y se consolide como un programa permanente”, destacaron desde la cartera sanitaria.

Detalles y síntomas de la enfermedad

La enfermedad de Chagas es causada por el parásito Trypanosoma cruzi y puede transmitirse por la picadura de la vinchuca, por transfusiones, durante el embarazo, en el parto y también a través del consumo de alimentos contaminados. Se calcula que entre 6 y 8 millones de personas la padecen, muchas sin saberlo, ya que en sus primeras etapas suele no presentar síntomas.

La enfermedad puede ser moderada (y causar inflamación y fiebre) o duradera. Si no se trata, puede provocar insuficiencia cardíaca congestiva.

Entre los síntomas se encuentran: