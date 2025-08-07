CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta acompañando la conmemoración del 200° Aniversario de la Independencia de la República Plurinacional de Bolivia

El día miércoles 6 de agosto de 2025, el CEBJA N° 3-076 “Cora Teijeiro de Acosta” dependiente de la Sección V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, tuvo el honor de participar en el acto oficial realizado en el Predio Simón Bolívar de Salto de las Rosas, en el distrito Cañada Seca. El día miércoles 6 de agosto de 2025, el, tuvo el honor de participar en el acto oficial realizado en el Predio Simón Bolívar de Salto de las Rosas, en el distrito Cañada Seca.

La ceremonia fue organizada por la Municipalidad de San Rafael en el marco de la conmemoración del 200° Aniversario de la Independencia de la República Plurinacional de Bolivia, proclamada el 6 de agosto de 1825.

Este aniversario no sólo recuerda la gesta emancipadora del pueblo boliviano, liderada por próceres como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, sino que también evoca valores fundamentales como la libertad, la soberanía, la justicia social y la autodeterminación de los pueblos.

Es una fecha profundamente significativa para las comunidades migrantes bolivianas que residen en Argentina y para todos aquellos que creen en la integración, la diversidad y el respeto por la identidad cultural.