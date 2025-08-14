Cantata «Los Hombres de San Martin»

Las presentaciones serán en horario matutino para las escuelas (con cupos agotados) y en la noche habrá una función abierta al público en general.

Aquellos que quieran participar podrán hacerlo a partir de las 21 con entrada gratuita. Las mismas ya se pueden conseguir en la boletería del Roma o a través de la plataforma Entrada Web ingresando al enlace: https://www.entradaweb.com.ar/evento/f5ac9d6a/step/1

“Los Hombres de San Martín” es una obra que honra la vida de civiles que colaboraron con la gesta del General José de San Martín en nuestra provincia. Hoy muchas calles mendocinas llevan sus nombres.

La obra, escrita por Jorge Sosa, con la dirección musical de Lisandro Bertín y Nicolás Diez y la interpretación de Patricia Cangemi, Alé Sosa y gran elenco junto al Ballet Folclórico Municipal, cuenta la historia de aquellos civiles cuyanos que hicieron un aporte destacado en la campaña del Cruce de los Andes.

Nombres como Tropero Sosa, Álvarez Condarco, Molinero Tejeda y la india Magdalena, entre otros, forman parte de esta obra que viene a rescatar para la memoria histórica a los hombres y mujeres que sin estar presentes en los campos de batalla hicieron un aporte fundamental para la Independencia del continente.