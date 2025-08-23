Cámara de comercio recibió al Encargado de Aeropuertos Argentina de Malargüe

La Cámara de Comercio de Malargüe recibió al Sr. Francisco Sambrano, encargado de Aeropuertos Argentina en Malargüe. La Cámara de Comercio de Malargüe recibió al Sr. Francisco Sambrano, encargado de Aeropuertos Argentina en Malargüe.

La conectividad aérea y la logística son claves para el crecimiento económico de nuestra región, impulsando el turismo, el comercio y nuevas oportunidades de desarrollo.

El los temas tratados se le dio fundamental importancia a la conectividad aérea del Malargüe con los destino destinos del interior del pías como también así la recepción de vuelos internacionales.