Bullrich y Petri dejarán dos vacantes tras las elecciones y Milei deberá reestructurar el Gabinete

El presidente Javier Milei deberá introducir cambios en su Gabinete antes de fin de año, ya que las candidaturas de sus ministros de Seguridad, Patricia Bullric h, y de Defensa, Luis Petri , los dejarán fuera del equipo de Casa Rosada.

Este viernes se confirmó la postulación de Bullrich como candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con amplias chances de ingresar al Congreso, ya que La Libertad Avanza está bien posicionado en el distrito y viene de ganar los comicios locales del pasado 18 de mayo.

De esta forma, tanto Bullrich como Petri se encaminan a ser electos el 26 de octubre y a asumir el 10 de diciembre por sus bancas, por lo que quedarán dos lugares vacíos dentro del Gabinete.

La ministra de Seguridad y el de Defensa habían compartido la fórmula de Juntos por el Cambio que compitió en la primera vuelta de las elecciones de octubre de 2023.

Como no llegaron al balotaje, tras esos comicios decidieron apoyar a Milei, que finalmente se impuso por sobre el peronista Sergio Massa.

Allí comenzó la relación con el actual jefe de Estado, que tras ganar las elecciones los anunció como sus futuros ministros, algo que dejarán de ser el 10 de diciembre, tras dos años en funciones.

El futuro de Seguridad y Defensa

Bullrich, además de encabezar la lista al Senado, será la principal figura mediática de La Libertad Avanza durante la campaña legislativa. En los pasillos de la Casa Rosada circula la versión de que podría asumir como presidenta provisional del Senado, en reemplazo de Bartolomé Abdala, el representante de San Luis.

Desde esa posición, y con su estilo característico, la ex candidata presidencial se perfilaría como una pieza central del oficialismo en la Cámara alta. El objetivo del Gobierno es que Bullrich gane protagonismo frente a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Este eventual ascenso también implicaría un aumento de poder para Bullrich. Una de las hipótesis más fuertes sobre su salida del Ministerio de Seguridad indica que dejaría al frente de esa cartera a alguien de su círculo más cercano.

En ese contexto, se menciona a la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, como posible sucesora, lo que permitiría a Bullrich conservar influencia sobre el área de forma indirecta.

Por su parte, Luis Petri también continuaría en el Ministerio de Defensa hasta que se concrete el recambio legislativo. Sin embargo, a diferencia de Seguridad, no se vislumbra una continuidad clara en Defensa: el puesto quedará vacante y podría atraer el interés de distintos sectores dentro del oficialismo.

Aunque no hay confirmaciones oficiales, un nombre que suena con fuerza es el de Francisco Adorni. Hermano del vocero presidencial y primer candidato de LLA en la octava sección electoral bonaerense, Adorni ha ido ganando terreno en Defensa con el respaldo de Karina Milei.

Ingresó al ministerio como asesor, fue nombrado jefe de la Unidad de Auditoría Interna en marzo de 2024 y en junio asumió la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), un organismo clave que gestiona los pagos de pensiones y retiros del personal militar.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/bullrich-y-petri-dejaran-dos-vacantes-las-elecciones-y-milei-debera-reestructurar-el-gabinete-n5959384