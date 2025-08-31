Brisa Alfonzo se coronó campeona argentina en una noche histórica para el boxeo mendocino

El Estadio Vicente Polimeni de Las Heras fue el escenario de una velada inolvidable que coronó a la “China” Alfonzo como nueva campeona nacional superpluma de la Federación Argentina de Box. El evento fue apoyado por el Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, con la organización de Pandolfino Box y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box.

Con el aliento incondicional del público mendocino y una entrega total sobre el ring, Brisa Alfonzo se consagró campeona argentina al imponerse sobre la jujeña Laura Carabajal por descalificación en el décimo asalto, luego de una pelea reñida que mantuvo en vilo a todo el estadio.

La emoción fue absoluta para la joven boxeadora, que se fundió en un abrazo conmovedor con sus padres, llegados desde Neuquén, al lograr su primer título nacional. La velada fue televisada en vivo por Fox Sports, lo que permitió que todo el país pudiera compartir una noche inolvidable para el boxeo mendocino.

“El trabajo conjunto entre el Estado, la Federación de Box y el sector privado es lo que hace posible estos grandes eventos. Agradezco especialmente a la Federación Mendocina de Box, a la familia Pandolfino, que siempre apuesta por el crecimiento del boxeo, y al intendente Francisco Lopresti por poner a disposición el Estadio Vicente Polimeni para que Las Heras viviera una jornada extraordinaria”, expresó el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, presente durante la velada.

Por su parte, el intendente Lopresti destacó: “Estas actividades posicionan a Las Heras como una plaza clave del deporte en la provincia, y que nuestro estadio reciba este tipo de eventos nacionales es un orgullo para los lasherinos”.

Resultados destacados de la noche

Alfredo “Coki” Soto , campeón FEDELATÍN AMB, se impuso en las tarjetas al bonaerense Rodrigo Roldán tras ocho rounds intensos.

, campeón FEDELATÍN AMB, se impuso en las tarjetas al bonaerense Rodrigo Roldán tras ocho rounds intensos. Lucas Aguilera , mendocino, venció al sanjuanino Jonathan Arena en un cerrado fallo dividido.

, mendocino, venció al sanjuanino Jonathan Arena en un cerrado fallo dividido. Damián Castro cerró la velada con un contundente nocaut técnico en el segundo round ante Luciano Ramírez.

cerró la velada con un contundente nocaut técnico en el segundo round ante Luciano Ramírez. Jóvenes talentos mendocinos también brillaron en la cartelera amateur, en diversas categorías, representando el futuro del boxeo provincial.

La velada Cuna de Campeones III, organizada por Pandolfino Box, fue un verdadero éxito deportivo y de convocatoria, reafirmando el compromiso del Gobierno de Mendoza en seguir impulsando el desarrollo del deporte federado y profesional.