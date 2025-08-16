Aryna Sabalenka quedó eliminada y Carlos Alcaraz avanzó a las semifinales en Cincinnati

Campeona de Wimbledon en 2022 y número 10 del ranking de la WTA, Rybakina viene teniendo, en cambio, su mejor actuación en la gira sobre superficie rápida previa al US Open, el último Grand Slam de la temporada. Este domingo pugnará por un lugar en su primera final en el torneo que se desarrolla en Ohio ante otra de las favoritas, la polaca Iga Swiatek.

En el último mes, la kazaja había alcanzado las semifinales de Washington (WTA 500) y Montreal (WTA 1000) aunque después cayó de forma inesperada ante las canadienses Leylah Fernández y Victoria Mboko, respectivamente. Este viernes, por el contrario, bajo un potente sol, desarmó a Sabalenka con un tenis extremadamente eficaz y un servicio incontenible, con el que ganó el 81% de los puntos con su primer saque.

Aryna Sabalenka no pudo con Elena Rybakina en el Cincinnati Open; la kazaja dejó en el camino a la número 1 en los cuartos de final DYLAN BUELL – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Líder de la temporada en aces, la kazaja castigó con 11 a la bielorrusa y neutralizó sus cinco oportunidades de quiebre. “Estoy contenta con mi servicio, fue la clave”, reconoció la ganadora. “Si Aryna hubiera sacado bien, sería completamente diferente. Yo espero continuar así”, amplió su análisis.

Irreconocible en el juego y la actitud, Sabalenka no encontró fuerzas para rebelarse ante el bombardeo de Rybakina y cedió el primer set en apenas 28 minutos, ganando sólo un game. Y en el segundo parcial, trató de aferrarse a que los nervios desestabilizaran a Rybakina, una jugadora con problemas para cerrar los partidos. Aunque no esta vez: luego de desperdiciar cuatro pelotas para quebrar, Aryna lanzó un grito de frustración y bajó la cabeza camino al saludo en la red tras una bola larga en el peloteo.

En la duodécima batalla entre ambas, Rybakina logró su quinto triunfo sobre la bielorrusa, que sigue dominando el historial, con siete victorias, pero sufrió dolorosas derrotas, como la de la final del WTA 1000 de Indian Wells 2023.

La número uno falló, así, en su intento de ser la primera en revalidar el título de Cincinnati desde que Serena Williams lo consiguiera hace 10 años y ahora se enfocará en la defensa de otra corona, la del Abierto de Estados Unidos, que arrancará el 24 de este mes en Nueva York.

Elena Rybakina derrotó a Aryna Sabalenka y avanzó a las semifinales del WTA 1000 de Cincinnati DYLAN BUELL – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La intensa jornada de cuartos de final se había puesto en marcha con un sólido triunfo de Swiatek (3°) frente a la rusa Anna Kalinskaya (34), quien había ganado el único encuentro anterior entre ellas. La polaca venció por 6-3 y 6-4 para seguir abriéndose camino en uno de los dos únicos torneos WTA 1000 en los que no llegó a la final, junto al de Canadá.

La vigente campeona de Wimbledon hizo dos intentos fallidos en las semifinales de 2023 y de 2024, perdidas frente a Coco Gauff y Sabalenka, respectivamente.

Alcaraz avanzó a semifinales

El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati este viernes con una victoria muy trabajosa sobre el ruso Andrev Rublev (9°) por 6-3, 4-6 y 7-5, al cabo de dos horas y 17 minutos.

El murciano, de 22 años, tuvo la posibilidad de cerrar el juego al sacar 5-3 en el tercer set, pero su rival le quebró, llegó a igualarlo y le puso suspenso al desenlace. Finalmente, Alcaraz volvió a quebrarlo para sellar su decimoquinto éxito seguido en torneos de esa categoría, algo que solamente lograron nueve jugadores en la historia de los certámenes creados en 1990.

Carlitos se unió a la lista que integran el serbio Novak Djokovic, el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el estadounidense Pete Sampras, el austríaco Thomas Muster, el italiano Jannik Sinner, el cordobés David Nalbandian y el estadounidense André Agassi.

Líder de victorias en el ATP Tour esta temporada, con 52, el español intentará seguir sumando en un torneo en el que se quedó a las puertas del título en 2023, cuando cayó en la definición con Nole. Su rival en la semifinal del sábado se conocerá esta noche: el ganador del duelo entre el local Ben Shelton (5° favorito) y el alemán Alexander Zverev (3°).

