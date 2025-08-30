«Arte en la provincia» Llega a Mendoza con la presencia de una sanrafaelina

«Arte en las provincias» vivirá su primera edición mendocina del 4 al 13 de septiembre en la Bodega Centenario de Guaymallén. Con entrada libre y gratuita, el público podrá recorrer una muestra cuidadosamente curada que reunirá a 70 artistas de todo el país. Habrá obras de León Ferrari, Ana Kozel y Yuyo Noé, junto a otras de creadores emergentes y referentes locales de la región Cuyo. «Arte en las provincias» vivirá su primera edición mendocina del 4 al 13 de septiembre en la Bodega Centenario de Guaymallén. Con entrada libre y gratuita, el público podrá recorrer una muestra cuidadosamente curada que reunirá a 70 artistas de todo el país. Habrá obras de León Ferrari, Ana Kozel y Yuyo Noé, junto a otras de creadores emergentes y referentes locales de la región Cuyo.

El eje de la propuesta será una Subasta Colaborativa de obras de arte, formato innovador que rompe con la lógica tradicional del mercado. Quienes participen no sólo adquirirán una obra, sino que contribuirán al crecimiento de artistas independientes y al sostenimiento de proyectos sociales en la provincia de Mendoza.

El evento fue ideado por la poeta y gestora cultural, Rosa Lesca, y por la abogada y comunicadora sanrafaelina Olivia Ramazza. Ambas coinciden en que «Arte en las Provincias» surge del encuentro entre el arte, la acción social y la necesidad de dar visibilidad al enorme talento del interior del país.

«La descentralización cultural es una deuda pendiente en Argentina. No debería ser necesario vivir en una gran ciudad para acceder al arte», expresó Ramazza. Con esa premisa, el evento podrá seguirse en forma presencial o vía streaming desde cualquier lugar del mundo, ampliando aún más su alcance.

El catálogo online de «Arte en las Provincias» ya está disponible. Desde el link https://subastas.depcsuite. com/arte-en-las-provincias- subasta-colaborativa-edicion- 2025-mendoza?ref=34 , se pueden ver todas las obras y participar en la subasta en tiempo real.

«Con la compra se está apoyando y fomentando el arte contemporáneo en las provincias, y colaborando con la construcción de dos centros de atención primaria en San Rafael», añadió Ramazza.

La Subasta Colaborativa tendrá lugar el 13 de septiembre a las 18 horas, y se anuncia como un modelo participativo, inspirado en la noción de “partenariado”, en la que cada parte aporta algo y todos reciben del éxito colectivo. Esa filosofía convierte al arte en una experiencia compartida y no en un privilegio de pocos.