Anuncian la primera pick-up híbrida argentina: cómo será la camioneta que se convertiría en el primer proyecto RIGI del sector

Aunque se trató de una reunión informativa y protocolar para actualizar el estado de las inversiones que Volkswagen está realizando en su planta de General Pacheco para la producción de un nuevo vehículo desde 2027, un encuentro este martes entre el ministro de Economía, Luis Caputo , y las autoridades de la empresa sirvió para confirmar que la nueva pick-up Amarok tendrá una versión híbrida y posiblemente sea el primer vehículo de fabricación nacional que entre al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

De la reunión, participaron, además de Caputo, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y dos de los principales miembros del directorio de la empresa automotriz, su CEO y presidente, Marcellus Puig, y la directora de Asuntos Jurídicos y Públicos, Angie Seltzer.

El anuncio de la inversión de 580 millones de dólares para que la planta argentina de Volkswagen produzca la nueva generación de la pick-up de una tonelada fue realizado el pasado 3 de abril. En el plan de ejecución se contemplan inversiones progresivas y transformaciones por etapas, como fue la finalización de la fabricación del C-SUV Volkswagen Taos desde julio para permitir que esa línea de producción pueda ser modificada para la nueva Amarok.

La nueva Volkswagen Amarok requiere una inversión de 580 millones de dólares. Tendrá una versión híbrida porque la plataforma de SAIC la incluye en su diseño original

Sin embargo, de la reunión con las autoridades del Gobierno surgió la confirmación de algo que la marca no está oficializando orgánicamente, que es la incorporación de una motorización híbrida para la camioneta futura. Como ya se informó en Infobae, la nueva generación de Amarok es un vehículo completamente nuevo, basado en una plataforma ya existente de la marca SAIC, socia estratégica del Volkswagen Group en China, con la que se fabrica la pick-up Maxus.

Esa plataforma incluye una motorización híbrida, lo que permitirá a Volkswagen Argentina lanzar la nueva Amarok ya en 2027 con ese diferencial que todavía no tienen sus dos principales rivales en el mercado, la Toyota Hilux y la Ford Ranger. Si bien ambas marcas tienen en sus planes incorporar la hibridación a mediano plazo, Ford ya fabrica en Sudáfrica la Ranger híbrida enchufable y Toyota está probando una hibridación suave sobre una pick-up Tacoma, por el momento no hay anuncios al respecto.

Buena parte de los motivos por los que todavía no se avanzó tanto en estos proyectos de pick-up híbridas tiene directa relación con el RIGI y las complejidades que presenta para su implementación en la industria automotriz argentina. Si bien a mediados de 2024, Renault fue la primera filial local en anunciar que entrarían al programa del gobierno con su nueva camioneta compacta Niágara Concept, la confirmación del proyecto sigue sin avanzar mientras se analizan costos y beneficios de hacerlo o quedarse afuera.

La pick-up Renault Niagara Concept Había sido anunciada como el primer vehículo que podría entrar al RIGI, pero todavía está en estudio el costo/beneficio de las condiciones que se deben cumplir.

La dificultad para aplicar el RIGI a la industria automotriz

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones no contemplaba en su génesis incluir a la industria automotriz. Sin embargo, por gestiones del sector, finalmente se consiguió abrir una ventana de oportunidad por medio de la tecnología y la movilidad sustentable, lo que permitió que las marcas de automóviles pudieran presentar proyectos relacionados, fundamentalmente, a vehículos híbridos o eléctricos.

Sin embargo, al momento de evaluar la factibilidad de entrar con un proyecto de estas características, apareció un escollo que todavía siguen sin solucionarse.

“El RIGI , tal como fue reglamentado, requiere abrir otra sociedad específica. Eso obliga a estudiar realmente los beneficios pero también los impactos fiscales que tiene crear otra empresa específica para un proyecto determinado. Tenemos que ver si los beneficios son mayores que las complejidades de ingresar al RIGI”, señaló Pablo Sibilla, presidente de la filial local de Renault ante la consulta de Infobae.

“El RIGI para nosotros tiene complejidades por las que no estamos pudiendo entrar, que es fundamentalmente la generación de otra empresa con otro CUIT. Pensá que hoy la mayoría de las terminales automotrices, por la inversión y las exportaciones, somos generadores de créditos fiscales. Si eso lo divido en dos CUIT, empiezo a tener que pagar una cantidad de impuestos mientras tengo créditos fiscales. Entonces, generaría créditos fiscales en una y pagaría en la otra. Ese el freno que hace que no se pueda entrar”, explicó recientemente Martin Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica.

El caso de Renault y Volkswagen tiene cualidades diferentes al de Ford o Toyota, porque en ambos casos se trata de un vehículo completamente nuevo que no tiene piezas en común con otro, pero especialmente, que no es un proyecto anterior que incorporaría una versión híbrida.

La Ford Ranger híbrida enchufable se produce en Sudáfrica para el mercado europeo. Para Ford Argentina todavía no es posible entrar al RIGI si quisiera producir un vehículo híbrido en Argentina

Sin embargo, es menos complejo para Volkswagen porque al tratarse de un único producto que fabricarán en Argentina, y de un vehículo que es parte de una alianza estratégica con otro grupo industrial, sería más simple de implementar un doble CUIT o una segunda empresa que produzca vehículos para Volkswagen Argentina.

Renault, en cambio, tiene que generar ese doble CUIT para un vehículo que, además, tendrá una versión de combustión interna que no está alcanzada por el RIGI.

Nuevamente, Galdeano tiene su punto de vista respecto a esta situación, que se aplicaría para el proyecto de una eventual Ranger híbrida nacional.

“Es algo muy simple. Yo entiendo que vos necesitás un CUIT separado para proyectos de bienes que no son fáciles de identificar. Pero no es el caso de la industria automotriz. Un auto es un bien registrable y lo podés identificar en cualquier momento. Y las piezas comunes entre modelos de combustión y modelos híbridos o eléctricos, al tener trazabilidad yo te puedo decir cuántos capó o puertas fueron para uno y otro modelo. Es fácil, si hice 10.000 Ranger híbridas, tengo 10.000 capó que van al RIGI y el resto no”, aclaró.

Sin embargo, hay otras formas de entrar al RIGI en la industria automotriz, y eso es por medio de los desarrollos tecnológicos no vinculados a la movilidad en sí misma, ya que, por su concepción, un auto de nueva generación tiene múltiples dispositivos electrónicos anexos.

Eventualmente, existe la idea de buscar ese tipo de producción para obtener el beneficio fiscal por 30 años que asegura el programa del gobierno. En este caso, nuevamente es más fácil hacer esta operatoria para un vehículo completamente nuevo, del que no hay desarrollos ya existentes, que hacerlo para uno que se está fabricando actualmente. En este punto, Volkswagen también tendría una posición favorable con su nuevo proyecto de la pick-up Amarok.

