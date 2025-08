Alimentos mantendrán fuerte y sano tu corazón

No estaría aquí si no te ayudara a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiacas. Aparte de eso, también previene las infecciones urinarias y reduce los factores de riesgo de enfermedades de las encías, úlceras de estómago y cáncer.

Esta fruta no sólo es deliciosa, sino que además contiene muchos antioxidantes y nutrientes.

Si no comes pescado ni frutos secos pero necesitas ácidos grasos omega-3, ¡apuesta por las semillas de lino!

Contiene fibra, nutrientes, vitamina C y potasio. Estos componentes son estupendos si deseas eliminar el sodio, bajar la tensión arterial y neutralizar las proteínas poco saludables.

No dudes en consumirlo en pastillas si no te gusta el sabor!

¡No tienes por qué renunciar a todos tus vicios! No dudes en beber vino tinto (con moderación, por supuesto).

Este dulce capricho te hará sentir mejor al instante, por no mencionar que reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiacas y derrames cerebrales.

Las semillas de chía se han hecho un nombre como aderezo de batidos, aunque no olvides que también es una gran fuente de antioxidantes, proteínas, nutrientes, fibra y ácidos grasos omega-3.

¡Que no te asuste el brócoli! Es excelente para tu salud cardiovascular, ya que esta verdura reduce el colesterol y refuerza los vasos sanguíneos.

Que no te intimide la cáscara peluda. Dentro te espera una fruta cargada de vitaminas.

Si quieres comer un pescado distinto del salmón y el atún, ¿por qué no optar por la caballa? Va bien en ensaladas y otros platos.

Es rica en fibra y presume de un índice glucémico bajo, así que no busques más si deseas perder peso y controlar tu diabetes. Además, ¡despeja las arterias para mejorar la salud del corazón!

¡La avena es una forma estupenda de empezar el camino! Es flexible y sabrosa, por no mencionar que está llena de diversos nutrientes y minerales.

Estos frutos rojos satisfarán a cualquier goloso y fanático de la salud, ya que están llenos de minerales, nutrientes y vitamina C. Los estudios también han revelado que pueden aflojar las arterias y prevenir la acumulación de placa en el corazón.

Las sandías rebosan potasio, magnesio y vitaminas A, B6 y C. Esto significa que su consumo regular reducirá la tensión arterial y los niveles de colesterol.

Aunque tienen mala fama en el mundo de las dietas, las frutas amarillas son en realidad alimentos de baja densidad energética con almidón resistente y fibra. Por no mencionar que reducen la tensión arterial, mantienen regulares los latidos del corazón y favorecen la salud cardiaca en general.

Utilizado en gran medida en la dieta mediterránea, no es de extrañar que sea tan bueno para la salud. Si quieres reducir el perjudicial colesterol LDL, combatir los coágulos sanguíneos y regular los niveles de azúcar en sangre, opta por la variedad virgen extra.

El aceite de oliva no sólo es el mejor aceite para añadir a cualquier ensalada, ¡también es muy saludable!

No sé si te habrás dado cuenta (aunque estamos seguros de que sí), pero la soja está ocupando un espacio importante en los estantes de la mayoría de los supermercados en estos días.

Hay una buena razón para ello, y no es sólo porque sea un sustituto decente del consumo de carne. La soja combate el colesterol malo a la vez que te aporta fibra, grasas omega-3 y proteínas!

Están repletas de proteínas, fibra, potasio, vitamina B6, fitonutrientes y folato. Básicamente significa que el colesterol y las enfermedades cardiacas no tienen ninguna oportunidad!

Entre otras cosas, se ha demostrado que este yogur puede proteger tu cuerpo contra ciertos tipos de cáncer. No está de más que también te ayude a combatir la hipertensión… con calma, claro.

Dicho esto, es de vital importancia que nos cuidemos, y la col está de nuestro lado en este empeño. La col está repleta de vitamina C, una serie de minerales, vitaminas y antioxidantes, y mucho más.

He aquí otro aceite que a menudo se pasa por alto: el aceite de coco. Todo en proporción, gente.

Sin embargo, contiene una gran cantidad de fitonutrientes, nutrientes, hierro, calcio, proteínas, antioxidantes, caroteno, ácidos grasos poliinsaturados, vitamina C y vitaminas del grupo B.

Escucha, antes de que te pongas a pensar que esta fruta procede de verdaderas bestias que escupen fuego, no es así. Guau, ¡tráeme esa fruta del dragón!

Pistacho

Es verde. Sí, sólo quería aclararlo para que estemos de acuerdo. No sé por qué no los he comido toda mi vida.

Los pistachos son sencillamente deliciosos Tienen muchos nutrientes y antioxidantes, pero pocas calorías: ¡qué ganitas! El colesterol no es un factor con estos frutos secos, ¡pero promover la salud del corazón y los intestinos seguro que sí!