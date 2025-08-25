Álbumes de música – Por:. Beatriz Genchi

La empresa Deutsche Grammophon es un referente de calidad en el mundo de la música clásica, y su etiqueta amarilla es un sello casi tan representativo de una marca como lo es el cuadrado amarillo de National Geographic o las papas fritas que forman la M de McDonald’s, por quedarnos en el color amarillo.

Su fundador inventó los discos en las limitaciones iniciales. Deutsche Grammophon fue fundada el 6 de diciembre de 1898 en Hanover por Emil Berliner y su hermano Joseph. El primero de ellos, Emil, fue el inventor del gramófono y de los discos, todavía no de vinilo, entre otras cosas. Los discos precursores de los de vinilo del alemán fueron una revolución en el mundo de la grabación y la reproducción de música. A partir de ahí, los materiales fueron mejorando con el tiempo hasta que Columbia Records, en 1948, comenzó a usar el vinilo.

La razón por la que los discos de música se llaman álbumes está en que se necesitaban varios para escuchar más allá de unos minutos

Esta nueva forma de reproducir música, esos revolucionarios discos planos, data de 1887, y en esas fechas todavía tenían cosas que mejorar. Por ejemplo, la duración de las grabaciones. Los discos de Berliner giraban muy rápido, a 78 revoluciones por minuto, lo que hacía que solo pudieran almacenar unos tres minutos de música. Suficiente, a duras penas, para alguna canción popular, pero insuficiente para las grabaciones de composiciones de música de otro tipo.

Para poder almacenar y luego reproducir una sinfonía o un grupo de canciones, se debían grabar varios discos y luego escucharlos uno detrás de otro. Sé que todavía hay mucha gente aficionada a disfrutar de la música en discos de vinilo, y lo entiendo. Entiendo el aspecto romántico de hacerlo y su importancia como ritual, pero tener que darle la vuelta al disco después de un ratito me sigue pareciendo un incordio en determinados aspectos. Imaginen tener que cambiar el disco cada tres minutos.

Lógicamente, los discos que tenían grabada, por ejemplo, una sinfonía, se vendían de manera conjunta, para poder escucharlos secuencialmente y así escuchar la composición completa. Es decir, uno no compraba un disco, sino que compraba un grupo de discos, una colección, podríamos decir. En ese siglo XIX la gente ya coleccionaba muchas cosas: fotos, estampas, recortes… y las guardaba en álbumes.

Y por esto es por lo que se comenzó a llamar así a aquellos libros o carpetas que uno adquiría y que contenían las grabaciones, que se componían de varios discos. Cada disco se presentaba en algo así como una página. De ahí viene que llamemos álbumes de música a los discos, ahora sí, en un sentido moderno.

El primer álbum de la historia que se vendió fue la Suite del Cascanueces de Tchaikovsky. Esto ocurrió unos años después del lanzamiento del invento de Berliner, a medida que se fueron popularizando los discos y los gramófonos. Pero la primera empresa que lanzó álbumes de discos con esa idea de paquete de grabaciones fue el sello discográfico Odeón, que pertenecía a una empresa berlinesa fundada en 1903.

En 1904 la tecnología había avanzado algo, y el límite por cada cara del disco ya no estaba en tres minutos, sino en unos diez. En 1903, por ejemplo, se había grabado ya una ópera de Verdi en discos. Concretamente en 40 discos grabados tan solo por una cara. En 1909 Odeón tuvo por fin la idea de vender sus grabaciones en formato libro, y así quedó para siempre asociada esa palabra, con el disco musical.

La composición de la Suite del Cascanueces de Tchaikovsky es una maravilla, o al menos a mí me lo parece, y tiene una duración de entre 20 y 25 minutos, según la interpretación. La grabación que se vendía como álbum por Odeón estaba compuesta por 4 discos grabados a doble cara. Así se hacen mejor una idea de la capacidad.

Fuente:

Beatriz Genchi

Museóloga – Gestora cultural.

bgenchi50@gmail.com

Puerto Madryn – Chubut.