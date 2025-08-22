Actividades culturales recomendadas para este fin de semana

La Subsecretaría de Cultura invita a recorrer una variada agenda de actividades para este fin de semana. La programación incluye teatro, música, literatura y mucho más en los distintos espacios culturales de la provincia.

Entre las propuestas se destaca la coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes (TNC) y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia, con la puesta en escena de la obra Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche.

La obra, escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco, fue seleccionada por el Teatro Nacional Cervantes para integrar el programa TNC Produce en el País, cuyo objetivo es promover el desarrollo de artistas locales en diferentes ciudades de Argentina. Tendrá su temporada desde este viernes 22 y hasta el domingo 12 de octubre, los sábados y domingos a las 21, en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Programación completa del fin de semana

Jueves 21

Artes visuales: a las 15, Gustavo Cabral ─más conocido como Ciruelo─ llega a Mendoza para dar una charla magistral sobre su obra y la de Juan Giménez. Entrada gratuita. Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo (Ciudad Universitaria, parque General San Martín, Ciudad).

Música: a las 19.30, encuentro de coros infantiles. Participan el Coro Infantil Camino del Inca, de la Escuela Artística Vocacional (EAV) 5-015; el Coro de Infancias de la EAV 5-014 Maestro Florentino Oliván, el Taller de Coro de la EAV 5- 031 Alberto Thormann y el Coro de Niños del Colegio Esloveno Antón Martín Slomsek. Entrada general: $ 3.000 (por www.entradaweb.com). Sala Ernesto Suárez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Música: a las 21, 7 Chakras: sonidos del universo. Concierto de gongs y otros instrumentos ancestrales (cuencos tibetanos y de cuarzo, tambores, campanas y más). Platea baja, filas 1 a 9: $ 40.000. Platea baja, filas 10 a 16: $ 36.000. Platea alta: $ 30.000. Palcos altos: $ 30.000. Tertulia: $ 20.000. Por www.entradaweb.com. Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Viernes 22

Artes visuales: a las 19.30, visita guiada por la muestra de fotografía Los rostros, las aguas. Los artistas expositores Felipe Schiavone, Marc St. Aubin, Ignacio Blanco y Carlos Púrpura conversarán con el público asistente acerca de cada obra de su autoría. Entrada gratuita. Espacio de Fotografía Máximo Arias (Padre Jorge Contreras 1250, parque General San Martín, Ciudad).

Artes visuales: a las 20, muestra Vos, nosotros & los otros, de estudiantes de la cátedra de Diseño Gráfico 3 de cuarto año de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. Entrada gratuita. Espacio Contemporáneo de Arte (ECA) Eliana Molinelli (9 de Julio y Gutiérrez, Ciudad).

Música: a las 21, Coral Féminas presenta su concierto Brillo cautivo. Integrada por 40 cantantes, la noche presentará un recorrido musical a través de obras académicas y populares de reconocidos compositores, con acompañamiento instrumental y a capella. Entre ellos, G. Walker, D. Moore, V. Johnson, Dan Forrest, A. Piazzolla, A. Yupanqui y G. Leguizamón. Entrada gratuita. Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez y España, Ciudad).

Teatro: a las 21, Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche. Obra escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco. Coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia de Mendoza. Entrada general: $ 6.000 por www.entradaweb.com. Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Música: a las 21, Bancala Mecha. Entrada general: $ 6.000 (por www.entradaweb.com). Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Danza: a las 21.30, Malqueridas, rebeldía flamenca. Obra de danza flamenca y teatro inspirada en la poética de la novela medieval occitana Flamenca y la música vanguardista de Rosalía. Entrada general: $ 10.000 (por www.entradaweb.com). Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Teatro y música: a las 21.30, Gran Hotel Tango. En un elegante hotel porteño de los años 30 se entrecruzan las vidas de personajes del jet set y del bajo fondo, unidos por el amor a la música rioplatense. Gabriel Canci, Paya Martín y un elenco de 20 artistas en escena. Platea baja y palcos bajos: $ 30.000. Platea alta y palcos altos: $ 20.000. Tertulia: $ 15.000. Paraíso: $ 10.000 (por www.entradaweb.com). Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Sábado 23

Artes visuales: a las 10 y las 12, Laboratorio de Fotografía Creativa. Talleristas: Marianela Sánchez y Sebastián Figueroa. Tema del primer encuentro: “Experimentando con la luz y la composición”. Entrada gratuita y por orden de llegada (se solicita puntualidad). Espacio de Fotografía Máximo Arias (Padre Jorge Contreras, parque General San Martín, Ciudad).

Música: a las 10.30, Concierto Mozart´s Vid Band. Banda de jazz integrada por jóvenes y adultos amateurs de la Escuela Artística Vocacional Mozart. Entrada gratuita. Biblioteca Pública General San Martín (Remedios de Escalada de San Martín 1843, Ciudad).

Música: a las 16.30, concierto didáctico de la Banda Blas Blotta, para que chicos y chicas aprendan, jueguen y disfruten de la música en vivo. Entrada gratuita. Retirar entradas por www.entradaweb.com. Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).

Música: a las 17 y las 19, Segunda Muestra de Canto. Más de 20 artistas compartirán su arte y su trabajo. Dirección general y producción: Lara Barreiro. Entrada general: $ 10.000 (por www.entradaweb.com). Sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Música: a las 18.30, Show de Invierno de la academia El Faro. Participan bandas estables y alumnos avanzados. Entrada general: $ 9.200 (por www.entradaweb.com). Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Teatro: a las 20, El banco. Obra improvisada de formato largo del grupo de teatro juvenil Laberinto Cuentos. Entrada general: $ 7.000 (por www.entradaweb.com). Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Teatro: a las 21, Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche. Obra escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco. Coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la Provincia. Entrada general: $ 6.000 (por www.entradaweb.com). Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Música: a las 21, ’90 Rock & Pop. Los temas más icónicos de los años 90, de artistas como Madonna, Alanis Morrisette, No Doubt, 4 Non Blondes, Shakira, Fabiana Cantilo y más. Entrada general: $ 9.200 (por www.entradaweb.com). Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Domingo 24

Teatro: a las 20.30, Precuela de una ilusión. El ilusionista y mentalista Agustín Saitta regresa con su exitoso espectáculo, una propuesta única que combina magia mental, humor y mucha participación del público en un show totalmente interactivo. Entrada general: $ 30.000 (de regalo, una botella de vino cabernet sauvignon edición Precuela). Por www.entradaweb.com. Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Teatro: a las 21, Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche. Obra escrita por Pablo Longo y dirigida por Ariel Blasco. Coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE de la provincia de Mendoza. Entrada general: $ 6.000 (por www.entradaweb.com). Sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Música: a las 21, Orquesta Pianoforte presenta Música de películas. Con arreglos originales y bajo la dirección del director invitado Martín Vega, cantantes y orquesta en vivo dentro de un emocionante viaje cinematográfico. Desde Hans Zimmer y Ennio Morricone hasta selecciones de Star Wars y música de Disney. Entrada general: $ 15.000 (por www.entradaweb.com). Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).