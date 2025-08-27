El pasado fin de semana se disputó el “47°Campeonato Nacional Juvenil 2025”, con sede en Buenos Aires en la cual nuestros tiradores disputaron diversas disciplinas con muy buenos resultados que redundaron en un total de 8 medallas conseguidas, dos de ellas de oro. Así de esta forma los equipos comandados por los entrenadores Iván Haddad y Danilo Ugas vuelven a cumplir con las expectativas trazadas para el presente año.

El detalle de los resultados obtenidos es el siguiente:

10M PISTOLA DE AIRE

Mujeres Juveniles Menores

Campeona Nacional Jazmín Morales (462) (MEDALLA DE ORO)

Hombres Juveniles Mayores

Subcampeón Nacional Valentino Martín (467) (MEDALLA DE PLATA)

Equipos Juveniles Mayores Campeones Nacionales Jazmín Morales y Valentino Martín (929) (MEDALLA DE ORO)

10M RIFLE DE AIRE

Hombres Juveniles Mayores

3° puesto Baltasar Martinez (607.1) (MEDALLA DE BRONCE)

Hombres Juveniles Menores

6° puesto Giuliano Martín (539.1)

Mujeres Juveniles Mayores

7° puesto Lujan Goicochea (603.1)

Mujeres Juveniles Menores

4° puesto Isabella Tramontina (594.3)

8° puesto Rocío Morales (561.2)

Equipos Mujeres Juveniles Menores Subcampeonas Nacionales Isabella Tramontina y Rocío Morales (1155.5) (MEDALLA DE PLATA)

Equipos Juveniles Mayores Subcampeones Nacionales Baltasar Martínez y Lujan Goicochea (1210.1) (MEDALLA DE PLATA)

“Aquí se aprende a defender la Patria” TIRO FEDERAL ARGENTINO SAN RAFAEL

Lisandro de la Torre y Julio A. Roca Sociedad Civil – Fundada el 11 de Setiembre de 1934 – Pers. Jur.Dto.N° 633/34 Afiliada a la Federación Argentina de Tiro y Miembro fundador de la Federación Mendocina de Tiro

10M RIFLE DE AIRE CAÑO DE QUEBRAR

Mujeres Juveniles Menores Subcampeona Nacional Rocío Morales (288) (MEDALLA DE PLATA)

10° puesto Jazmín Morales (280)

18° puesto Isabella Tramontina (239)

Equipos Juveniles Menores Subcampeones Nacionales Jazmin Morales y Rocio Morales (568) (MEDALLA DE PLATA)

El Próximo Domingo 31 de Agosto, continuaremos con nuestro Campeonato Sanrafaelino de Tiro 2025 denominado “Ángel “Lalo” y Nicolás Gentile” con la disputa de la 3° fecha de la disciplina Pistola Deportiva.

Adrián Lipparelli Luciano Crescitelli

Presidente Secretario