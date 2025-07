Tecnología en las aulas: Edutec avanza con la entrega de 700 carros digitales en Mendoza

«Si no es ahora, nos quedamos afuera». Con esa frase -casi poética- comienza uno de los documentos que mejor resume el espíritu del programa Edutec, una de las políticas educativas más ambiciosas que impulsa hoy el Gobierno de Mendoza a través de la Dirección General de Escuelas.

Romina Méndez, coordinadora del programa, dialogó con Lacho Meilán en «Las Voces de Jornada» (Radio Jornada 91.9) y explicó en detalle cómo esta estrategia busca reducir brechas digitales y acercar equipamiento tecnológico a estudiantes de primaria y secundaria. «No es un lujo, es una urgencia», señaló, haciendo referencia al acceso a la tecnología en escuelas públicas, especialmente en contextos vulnerables.

700 carros digitales, 21.000 netbooks y una estrategia integral

En su primera etapa, Edutec ya llegará a 700 escuelas de toda la provincia, con 21.000 netbooks, notebooks para docentes, pizarras digitales y proyectores. Cada institución recibe un «carro digital» que queda como patrimonio escolar y es usado por los alumnos durante las clases.

A diferencia de programas anteriores, en este caso las computadoras no se entregan de manera individual, sino que se utilizan dentro del aula, lo que asegura su disponibilidad y reduce riesgos de pérdida o deterioro. «Antes, si un chico no traía la netbook cargada o la rompía en la casa, ya no podía usarla. Ahora, el equipamiento está siempre disponible para el trabajo en clase», explicó Méndez.

Mendoza Aumentada e inteligencia artificial en la secundaria

Una de las plataformas más destacadas es Mendoza Aumentada, un entorno que trabaja con herramientas de inteligencia artificial y que ya está en funcionamiento en las escuelas secundarias. Se complementa con otras plataformas como Flexflix (IA), Matific y Edutén (matemática) y Cumbre (inglés). Todas las licencias están provistas por el Estado provincial, y los docentes son capacitados para su uso pedagógico.

Además, las netbooks vienen con Microsoft Office, Teams y Minecraft educativo, lo que permite integrar herramientas de uso cotidiano con dinámicas de aprendizaje innovadoras.

La conectividad, el otro gran desafío

Uno de los puntos clave es garantizar que todas las escuelas puedan trabajar con conectividad. Según explicó Méndez, el 100% de los establecimientos ya cuenta con acceso a internet, aunque muchas veces el problema está en la infraestructura interna o en los llamados «pisos tecnológicos» heredados de programas nacionales anteriores. En esos casos, la provincia avanza con el reemplazo de equipos y la configuración de redes escolares.

«Sabemos que cuando hablamos de conectividad, no es para redes sociales. Es para que los chicos puedan guardar sus trabajos, investigar, hacer una presentación o compartir archivos. Y si alguna materia lo requiere, también se pueden usar redes como TikTok para proyectos específicos», aclaró.

Cambiar la clase, transformar el aprendizaje

Más allá del equipamiento, la coordinadora destacó el impacto que el programa está teniendo en la dinámica escolar: «Ya no es solo una clase expositiva, ahora los chicos buscan información, trabajan en rondas, hacen videos, audio cuentos, presentan ferias de ciencia. Todo eso modifica la experiencia en el aula».

Docentes y alumnos de toda la provincia ya están experimentando el cambio. En muchos casos, para algunos chicos este es su primer contacto con una computadora. Por eso, Edutec también se propone alfabetizar digitalmente: enseñar desde el uso de un correo electrónico hasta el trabajo colaborativo con inteligencia artificial.

Un paso concreto para cerrar brechas

Lo que antes era desigualdad -tecnológica, geográfica y pedagógica- hoy comienza a traducirse en oportunidades. Edutec no solo entrega equipos: construye posibilidades para que la educación mendocina se mantenga a la altura de un mundo cada vez más digital.

«Nos emociona cuando llegamos a una escuela alejada y vemos la alegría de los docentes y los chicos. Porque más allá de una computadora, lo que estamos llevando es una herramienta para aprender, para crecer, para incluir», concluyó Romina Méndez.