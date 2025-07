Racing volvió a caer en Avellaneda, ante Estudiantes, cuando la Copa horizonte empieza a angustiar

En el sábado de los múltiples empates sin goles (cuatro partidos sobre cinco), el tanto de Guido Carrillo evitó que la planilla quedara limpia: con el gol del 9, que pidió jugar pese a una fisura de tabique por la que será intervenido en la semana, el León venció por 1-0 en Avellaneda al campeón de la Copa Sudamericana y le sembró más dudas con miras a su futuro inmediato. Racing tiene al mejor 9 del continente, Adrián Martínez, pero no le genera ni una ocasión clara para anotar. El equipo escasea en acciones colectivas y no logra abastecer ni una vez al artillero que renovó su contrato con la estratosférica cláusula de rescisión de 122.000.000 de euros.

Gastón Martirena y Edwuin Cetré, mano a mano por la pelota; tras el golazo de chilena a Huracán, el colombiano hizo una asistencia a Carrillo en Avellaneda. Fotobaires

Tras el cierre del mercado de pases local, ocurrido este jueves, el conjunto de Avellaneda quedó más disminuido para un semestre importantísimo. No sólo perdió a Maximiliano Salas, que ejecutó su cláusula de salida para lucirse en River, sino que además antes del duelo con Estudiantes Agustín Almendra fue excluido de la lista de convocados luego de manifestarle al cuerpo técnico y a la dirigencia su deseo de irse a Vélez (el Fortín tiene tiempo extra para contratar debido a la transferencia de Valentín Gómez a Betis). De ser titular indiscutido en el comienzo de 2024, cuando mostró su mejor versión, Almendra cayó en la consideración de Gustavo Costas, el entrenador que durante la celebración de la Sudamericana lo desafió con un chiste: “Sorteo una camioneta cuando Agustín juegue los 90 minutos”.

Uno de los recurrentes problemas del mediocampista fue eso, no completar los partidos: su prestación, tanto en las muy buenas actuaciones como en las malas, fue en general de 60 minutos. Con el llamado de Guillermo Barros Schelotto, interesado en sumarlo a Vélez, el ex volante de Boca terminó de decidirse a buscar un cambio de aire, ya que se sentía “muy relegado” en la pelea por la titularidad (no había sumado minutos frente a Belgrano). En ese contexto, Racing y el Fortín iniciaron conversaciones por el posible pase, pero la Academia no procuraría un refuerzo en esa zona.

Con Matías Zaracho ausente por una nueva lesión muscular (durante el año jugó apenas 15 partidos y nunca completó los 90 minutos) y el interrogante de qué lugar tendrá Richard Sánchez, que desde su arribo participó en apenas siete cotejos, las alternativas para Costas se redujeron en ese sector. Justamente Sánchez, reemplazante de Bruno Zuculini por una molestia a los 3 minutos del segundo período, fue parte involuntaria de la jugada del gol pincharrata: en el afán de recuperar, tocó accidentalmente para Edwuin Cetré, que desde el extremo izquierdo envió el centro que aprovechó Carrillo. El delantero capitalizó una alarmante desatención de Agustín García Basso y definió cruzado para batir a Facundo Cambeses.

El arquero que habitualmente es suplente de Gabriel Arias, ausente por un desgarro que lo deja en duda incluso para el inicio de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, que será el 12 de agosto ante Peñarol, no tuvo responsabilidad en la conquista visitante pero tampoco aportó una atajada propia del capitán al que suplió. Además, el juvenil Ramiro Degregorio había ganado un lugar en la formación titular producto de la sobrecarga muscular que aquejó a Santiago Solari. El pibe surgido del Predio Tita tuvo un par de arranques, pero tampoco logró desnivelar (en consonancia con el resto del equipo).

Compacto de Racing vs. Estudiantes

Para Estudiantes, pisar fuerte en Avellaneda implicaría terminar de ahuyentar fantasmas en torno a la continuidad de Eduardo Domínguez, cuyo deseo de seguir al frente del plantel fue respaldado por los hinchas en la victoria contra Huracán en La Plata. Ese apoyo llegó justo cuando desde las entrañas del club había claras señales de que sacrificarían al entrenador que obtuvo la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones del año pasado.

Con Carrillo, figura necesaria en una fecha que hasta ahora acumula ¡tres goles en ocho encuentros!, también se destacaron como puntales el arquero Fernando Muslera y los defensores centrales Leandro González Pirez y Facundo Rodríguez. Además, todo el equipo platense resistió con un jugador menos desde los 22 minutos de la segunda parte, cuando Alexis Castro vio la tarjeta roja –tras una revisión vía VAR– por un planchazo a Juan Ignacio Nardoni.

Adrián Martínez, Sosa, Juan Nardoni y Martirena, contrariados; Racing se marchó entre silbidos de su público. Fotobaires

Inmediatamente después de la expulsión, Costas mandó a la cancha a Tomás Conechny y Elías Torres, con lo que conformó un ataque de cuatro piezas, incluido un doble 9 compuesto por Maravilla Martínez y Torres, el más movedizo en su breve lapso de acción. Sin embargo, Racing fue más empeño que claridad, aglutinó gente arriba sin darle sentido y se marchó con las manos vacías, silbado y con muchos interrogantes con miras a lo que viene en breve.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/racing-volvio-a-caer-en-avellaneda-ante-estudiantes-cuando-la-copa-horizonte-empieza-a-angustiar-nid26072025/