Programa Identidad Biológica: un nuevo reencuentro fortalece lazos familiares

Este jueves 3, Daniel, el protagonista de esta historia, se reencontró con su padre, José, a través del Programa Identidad Biológica con un examen de ADN, gracias al Registro de Huellas Genéticas de Mendoza, una iniciativa pionera a nivel nacional.

A través del Programa Identidad Biológica, impulsado por la Dirección de Derechos Humanos, decenas de mendocinos han podido reconstruir su pasado y encontrar respuestas a las preguntas que los acompañan desde siempre. Al contar con el apoyo de un equipo interdisciplinario de profesionales, se trabaja incansablemente para brindar a cada persona la posibilidad de conocer sus orígenes y construir una identidad más completa.

Si bien creció en un hogar con mucho amor, Daniel buscó saber de su origen durante 15 años, luego de enterarse de que era adoptado. Y este año recibió una excelente noticia: a través del programa, pudo encontrar a su papá José.

“Agradezco a todo el equipo que me ayudó a encontrar a mi padre, luego de muchos años. Luego de haber terminado todas mis pistas de los familiares y amigos que me brindaban datos, ya no tenía más resultados. Entonces, el 16 de mayo de este año, a través de mi ADN, puede conocer la existencia de mi papá gracias al registro de huellas genéticas. Lo que les pido a quienes tengan dudas sobre su identidad, acérquese a la Dirección de Derechos Humanos, que los van a ayudar”, dijo Daniel.

Por su parte, José, el padre, expresó emocionado: “Al pasar los años, reencontrarse es una emoción muy grande, y por la gloria de Dios, tengo a mi hijo, que me lo negaron, me dijeron que había muerto, y hoy lo conozco ya con sus 57 años. Agradezco muchísimo a toda la gente que ha trabajado, que ha hecho lo posible para que nos reencontráramos”.

Miguel Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas digitalizadas, explicó que “en el marco de nuestra ley, está contemplado que podamos hacer la parte humanitaria, y no solo la parte criminal. Por lo tanto, a partir de la sanción de la ley de origen biológico, todas las semanas nos comunicamos con la Dirección de Derechos Humanos y ellos nos remiten a las personas que están buscando. En este caso, Daniel fue como buscador de su origen a la base de datos, a los registros, sacó su muestra y eso fue contrastado con todas las muestras que tenemos incorporadas. Es importante señalar que la base de datos que tiene Mendoza es una de las más importante de Latinoamérica y contempla la búsqueda de orígenes”.

Alejandro Verón, director de Derechos Humanos, resaltó: “Ese abrazo que Daniel y José se dieron acá es, en este año 2025, la respuesta número 15 que nosotros logramos con el programa. Ya son 15 las personas que han podido conocer cuál es su origen, independientemente de que algunos lo quieren hacer público, otros no”.

“El trabajo con el Banco de Huellas Genéticas es fundamental y creo que este programa empieza a dar muestras y resultados de lo importante y de lo valioso que es, sobre todo, pudiendo hacer bien las cosas y dar respuestas a la gente. Llevar a esta altura del año, casi a mitad de año, 15 personas que saben cuál es su origen, para todo el equipo de Gobierno nos da una felicidad tremenda y nos alienta a redoblar esfuerzos y seguir trabajando de manera coordinada, como venimos haciendo, para llegar a toda la provincia de Mendoza”, agregó Verón.

Si tenés dudas sobre tu identidad o querés saber más sobre el programa, podés comunicarte con la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076 o escribir a ddhh@mendoza.gov.ar.