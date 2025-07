Producción entregó los premios del Concurso Audiovisual “Mendoza Todo el Año”

Junto a autoridades del Emetur y Cultura, la propuesta tuvo tres ganadores oriundos de San Martín, Las Heras y Ciudad. La iniciativa permitió a mendocinos capacitados en edición de video elaborar una propuesta audiovisual para promoción a Mendoza.

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, junto a la Fundación Santísima Trinidad, el Ente Mendoza Turismo (Emetur) y Cultura de la provincia, entregó premios del Concurso Audiovisual “Mendoza Todo el Año”.

La iniciativa, cuyo objetivo estuvo orientado a mostrar la belleza, aventura y diversidad cultural que ofrece Mendoza, reconoció el talento de aquellos alumnos que participaron del curso de edición de video impulsado por el Ministerio de Producción durante 2024.

Al respecto, Emilce Vega Espinoza, subsecretaria de Empleo y Capacitación, comentó: “Con este concurso, ponemos cierre a la capacitación que dictamos en edición de video profesional, donde más de 580 mendocinos de todos los departamentos, la mayoría jóvenes, se formaron para mejorar su empleabilidad”.

“Este concurso permitió que 19 personas fueran parte, mostrando lo aprendido, su creatividad y sobre todo el orgullo de ser mendocinos”,

agregó Vega Espinoza, y amplió: “Estamos muy felices, porque quienes han resultado ganadores son de distintos puntos de la provincia, haciendo de esta una herramienta federal”.

“Por otro lado, destacar que muchos de los que fueron parte de esta propuesta formativa actualmente se encuentran mejorando la imagen de sus emprendimientos o bien trabajando en el sector privado brindando sus servicios. Esto es lo que viene fomentando el Gobierno de Mendoza: formar, apostar al talento mendocino y que con ello podamos generar más oportunidades de trabajo genuino”, cerró.

A su turno, Cristina Martínez, directora administrativa de la Fundación Santísima Trinidad, señaló: “Para nosotros ya es un orgullo, porque venimos trabajando con el gobierno desde 2019, ofreciendo diferentes capacitaciones. Esta vez, en 2024, le tocó a lo que es edición de video y marketing digital. Esto le permitió acceder a varios mendocinos y mendocinas a una capacitación de calidad y que les permite mejorar sus herramientas y poder mejorar su perfil profesional”.

“Realmente nos sentimos muy orgullosos de que estas capacitaciones se den en todo lo que es la provincia de Mendoza y cada vez venimos trabajando y fortaleciendo este lazo que hemos realizando con la Subsecretaria de Empleo y Capacitación”, sumó.

La Fundación Santísima Trinidad cuenta ya con 31 años de experiencia en rubro. Desde San Rafael, se dedica a la capacitación en nivel superior, capacitación docente, capacitación laboral. “Desde 2019, dictamos capacitaciones en marketing, en Java, en Python, en análisis de datos. O sea, la idea siempre es ir ofreciendo distintas capacitaciones que les permita a diferentes mendocinos de toda la provincia acceder a formación de calidad”, cerró Martínez.

Cristina Mangarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Ente Mendoza Turismo (Emetur), resaltó: “Este programa tiene que ver con buscar lo mejor de Mendoza y trabajar en una producción audiovisual que mostrara el destino Mendoza. Lógicamente, nosotros, como responsables de promocionar a la provincia, ya sea en la Argentina como en el resto del mundo, estamos contentos de poder acompañar este tipo de iniciativas porque, de alguna manera, nos ayuda a encontrar aquello que aquellas personas o aquellos jóvenes que hoy tienen tanta amistad con la tecnología y con las redes. Descubrir quizás otras maneras de mostrar lo que hoy vende la provincia, que son sus atractivos naturales, sus productos, los servicios, todo lo que tiene que ver con la oferta turística”.

A su turno, Laura Beningazza, directora de Actividades Artísticas de la provincia, añadió: “Fui convocada para ser jurado de este gran concurso. Creo que fue hermoso evaluar porque, la verdad, es que todas eran buenas propuestas, muy buena imaginación entre la gente adolescente y adulta que se presentó, así que fue una muy buena experiencia”.

“Los proyectos han sido de muy buena calidad, y seguramente van a mostrar lo que Mendoza tiene por ofrecer en cuanto a turismo, en cuanto a cultura. Exactamente, hay una calidad increíble”, cerró.

En la entrega participaron además Malena Carricondo, directora de Empleo y Desarrollo Empresarial, y Facundo Pajot, coordinador para la mejora de la empleabilidad del Ministerio de Producción.

Los ganadores

Primer lugar: Jessica Caruso

Segundo lugar: Cristian Adrián Luna

Tercer lugar: Nicole Riva Bersusky

Además, se entregaron reconocimientos a todos los que formaron parte de esta iniciativa que valoriza nuestra cultura y turismo.

Tras enterarse del resultado, la ganadora del primer premio, Jessica Caruso, señaló: “Para mí es una puerta que amplía muchas herramientas, me ayuda mucho laboralmente y también me empuja a seguir estudiando y educando. Trabajo en marketing, entonces, para mí esto era un impulso más. Me anoté porque me gustaba, era algo que necesitaba profundizar y la verdad que cumplió todas mis expectativas”.