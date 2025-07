Pirro y Milei – Por:. Dr: Rogelio López Guillemain

Plutarco en su obra “Vidas paralelas” nos transmite una célebre frase que habría dicho el rey Pirro de Epiro tras su victoria en la Batalla de Ásculo (279 a.C.): «Si vencemos a los romanos en otra batalla como esta, estaremos completamente perdidos».

Esta aseveración que parece contradictoria revelaba crudamente el alto costo en soldados, difícilmente reemplazables, que le generaba cada triunfo mientras que su contraparte romana poseía abundantes recursos humanos para reponer sus filas.

Quienes leen mis notas saben que no suelo escribir de política cotidiana, pero considero que la situación actual lo amerita.

La batalla contra el sistema político, burocrático, sindical, mediático y empresarial prebendario resulta tan compleja e insufrible como imperiosa e impostergable. Enfrentar a esta poderosa fuerza corrupta (en todo el sentido del término) puede tener un costo altísimo para quien la desafíe… y para los argentinos de a pie.

¿Es el gobierno de Milei perfecto e impoluto?, por supuesto que no. Pero, aunque el establishment intenta por todos los medios poner los grises oscuros del gobierno en el centro de la escena, esos grises no son el meollo del asunto. La cuestión de fondo es si nos animamos —o no— a dejar atrás el colectivismo – cómodo pero empobrecedor- y abrazar una libertad responsable y desafiante.

Veamos la estrategia de “pinzas” que están ejecutando.

Por un lado, los legisladores avanzan con proyectos loables y justos, pero hoy impracticables. Nadie duda de la legitimidad de los reclamos de jubilados y discapacitados, pero la realidad se impone con brutalidad sobre la buena voluntad y los bienintencionados deseos de todos, incluso de quienes gobiernan.

Por el otro lado avanzan los gobernadores buscando lo único que los moviliza: poder. Y solo conocen el manejo del poder desde el lado del manejo de la billetera clientelista, por eso exigen una tajada más grande de la recaudación nacional.

¿Tiene responsabilidad la presidencia en esta situación? Quizás desde la falta de cintura política, por ejemplo, en el manejo del pago a los prestadores de las personas discapacitadas, pero no mucho más.

La situación de los jubilados, aunque dramática, no tiene solución inmediata y eso es una carga que el gobierno no puede evitar, aun cuando no es su responsabilidad. Quizás hubiese sido suficiente actualizar el bono que se les da (sin que afecte el equilibrio fiscal) y que este se licue más lentamente, no lo sé, pero al menos se necesita un gesto y exponer en forma descarnada a los legisladores por la falta de tratamiento de una nueva ley jubilatoria.

A los gobernadores también es necesario exponerlos. Los problemas de coparticipación son su responsabilidad por no haber avanzado sobre la ley de coparticipación y más aún por no procurar una coparticipación federal y no unitaria como la actual (tanto que se llenan la boca de federalismo).

Cada municipio debería cobrar los impuestos, coparticipar estos a las provincias y estas a la nación. De este modo los municipios deberían esforzarse por ser eficientes en sus gastos, bajar los impuestos y competir con los otros municipios, lo mismo pasaría con las provincias.

Pero resulta más cómodo recibir el dinero de la nación, quejarse de que no les alcanza y ocultar a sus vecinos el despilfarro de dineros públicos que cometen (con la tuya contribuyente). La presidencia debería realizar un análisis de los gastos de las provincias y exponer la falta de recortes de los mismos en el último año.

¿En qué más creo que ha errado el gobierno?

El no haber asistido a Tucumán. Más allá de haber quedado expuesto con la presencia de la vicepresidente en aquella provincia, el presidente podría haber expuesto la falta de patriotismo y de ánimo de acuerdo de los gobernadores que se negaron a compartir el acto de la fecha patria más importante de la Argentina.

Volviendo a Pirro, Milei comenzó su epopeya con muy pocos soldados y perdió algunos en batalla. Sumarle a esta sangría el haber dado de baja otros aliados por temas que quizás podían manejarse de otra forma es dar demasiada ventaja.

Hace casi 1 año escribí un artículo llamado “¿nueva derecha 2027?”, en donde hablaba de un posible frente para el 2027 conformado por los despechados de la Libertad Avanza, el peronismo tradicional, el cordobesismo, el radicalismo moderado, el catolicismo y las expresiones políticas de los militares. Este pronóstico no afecta estas elecciones aunque el cierre de filas de legisladores y gobernadores para enfrentar al gobierno nacional me va dando la razón.

Milei no tiene ningún candidato en la oposición que le haga sombra y eso en un país personalista como el nuestro es fundamental. Incluso creo que es muy bueno para La Libertad Avanza que Cristina esté presa. El ser el gobierno durante el cual la justicia se animó a encarcelarla tiene más peso y valor simbólico que el enfrentarla electoralmente en un rincón perdido de la Matanza.

Vamos a tener inestabilidades económicas fruto principalmente de nuestra memoria, de nuestras dudas y de nuestros miedos, pero no creo que estas perduren lo suficiente como para que pongan en peligro la imagen del gobierno, el resultado de las próximas elecciones y sobre todo el espíritu de cambio que crece día a día y a pesar de todos los obstáculos en el alma misma de los argentinos.

Rogelio López Guillemain – fidias1967@gmail.com