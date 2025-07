Durante la madrugada del viernes, la Municipalidad de General Alvear llevó a cabo un importante operativo de limpieza en pleno centro de la ciudad. A partir de las 22 horas, personal de Servicios Públicos, encabezado por su director Mauricio Martínez, trabajó intensamente sobre Avenida Alvear Oeste, en el tramo comprendido entre kilómetro cero y las calles San Rafael y Roca.

El operativo incluyó tareas de limpieza profunda que no solo abarcaron el barrido habitual, sino también el lavado con detergente de veredas, bancos, esquinas, columnas, tótems de iluminación y demás componentes urbanos de la avenida. La intervención fue acompañada por efectivos de Policía, Preventores Municipales y Defensa Civil.

El intendente Alejandro Molero participó personalmente del despliegue y destacó la iniciativa como parte de un compromiso integral con el orden y la higiene urbana. “Nosotros hemos propuesto marcar un antes y un después en lo que tiene que ver con la limpieza de nuestra ciudad. Terminó el otoño, comenzó el invierno y me he encargado personalmente de recorrer las calles para comprobar el trabajo maravilloso que ha hecho la gente de Servicios Públicos”, expresó.

Molero subrayó que el objetivo es elevar el estándar de mantenimiento en los espacios públicos, con acciones concretas y sostenidas: “estamos comenzando con algo que no se había hecho nunca, una limpieza a fondo de nuestras avenidas principales. Esto no es solo barrer, sino lavar profundamente cada componente de la avenida. Y lo vamos a hacer toda la noche”.

Asimismo, anunció que el operativo tiene continuidad programada en otros sectores del casco urbano: “esto no se detiene, mañana sigue con otro equipo y la semana próxima también. Queremos que Alvear esté en boca de todos por el trabajo que se viene haciendo. Es parte de una ciudad más iluminada, más limpia y más segura, como nos comprometimos”.

Desde el Municipio se destacó que este tipo de intervenciones se irán replicando en distintos puntos del departamento, en el marco de un plan integral de mantenimiento urbano que combina higiene, infraestructura, seguridad y valorización del espacio público.