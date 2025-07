Los Pumitas fueron goleados por Francia, pero se clasificaron para las semifinales del Mundial

La diferencia de nivel entre los europeos y los argentinos fue notoria. Con jugadores que tienen ritmo en el Top 14 y el PRO D2, Francia machacó al equipo conducido por Nicolás Fernández Miranda, que se vio desbordado en el primer tramo del encuentro. Entre infracciones y fallas alarmantes en la defensa, los Pumitas caían por 26-0 a los 13 minutos. La selección azul era una aplanadora y marcó una gran diferencia, sobre todo física: en el contacto, casi todos los jugadores avanzaron metros y se metieron en una defensa que apareció frágil, como en gran parte del 2025. Con el maul, atacando la zona de transición o por los canales abiertos, Francia logró penetrar a su rival, que en todo el torneo sufrió los comienzos de los partidos. Frente a Gales, a los 30 minutos perdía por 24-7; contra España se fue al descanso 30-7 abajo, y ante Francia, la primera mitad terminó 38-7.

Pascal Senillosa fue importante para ganar metros con sus penales en el segundo, cuando los argentinos mejoraron sustancialmente y obtuvieron la clasificación. Zach Franzen/Gaspafotos/Prensa UAR – Zach Franzen/Gaspafotos/Prensa UAR

La reacción en la segunda etapa esta vez alcanzó para lograr el objetivo de marcar cuatro tries, que otorgan el punto de bonus, aunque no para acercarse en el tanteador; el triunfo francés en ningún momento corrió riesgos. Argentina encontró soluciones en su scrum y en su juego agrupado; cuando abrió la pelota sufrió pérdidas, pero cuando cerró el juego al menos logró hilvanar fases para construir. El scrum fue dominante y forzó siete penales durante los 80 minutos. De hecho, a partir de esa formación llegó el primer try, de Felipe Ledesma. El segundo fue marcado por Tomás Rapetti, el mejor jugador de los Pumitas, que, incansable, puso adelante al equipo en cada ataque, al igual que Gael Galván, su reemplazante como pilar derecho. No es casualidad que el primero siga su carrera en Toulouse, y el segundo, en La Rochelle, dos clubes competitivos en el Top 14. Las dos apariciones son una bocanada de aire fresco en un puesto que necesita recambio y nuevos intérpretes en los Pumas, aunque requiere años de preparación y desarrollo.

Pedro Coll anotó el único try generado por el manejo de los backs, que, al igual que frente a Gales y España, se mostraron erráticos y no claros. Jerónimo Otaño, fundamental en la reacción hace cinco días, consiguió el try de la clasificación por el empuje del maul, una herramienta de vital importancia para un equipo que esta vez falló en el line-out y obtuvo apenas 63% de sus lanzamientos.

Fabricio Griffo da instrucciones en un scrum, una formación que le dio muchos réditos a Argentina frente a los franceses: forzó siete penales. Zach Franzen/Gaspafotos/Prensa UAR – Zach Franzen/Gaspafotos/Prensa UAR

El pie de Pascal Senillosa fue clave para avanzar metros en los penales y arrinconar a Francia. El fullback de Hindú, además, mostró temperamento e inteligencia para separar a sus compañeros en cada trifulca y poner el foco en hacer tries, que era lo que necesitaba su seleccionado.

El Mundial M-20 es un torneo corto, que programa partidos cada cinco días, y en el que el oportunismo y el azar de la composición de la zona juegan papeles fundamentales. El año pasado los Pumitas hicieron méritos de sobra como para estar entre los mejores cuatro conjuntos, con un rugby fuerte en sus bases; fue un equipo trabajado, pero les faltó un try contra Inglaterra, el futuro campeón, para clasificarse. Luego superaron dos veces a Sudáfrica, a Fiji y Australia y finalizaron quintos, con señales positivas. Esta vez, sin esa solidez y con menos nombres, tuvieron un fixture más permisivo y lograron ese cuarto try ante el líder del grupo, para clasificarse como el mejor segundo.

Compacto de Francia 52 vs. Argentina 26

Desde que existe el Mundial M-20 (2008), ésta es la cuarta vez que los Pumitas se meten en semifinales, instancia en la que perdieron en las otras tres ocasiones: 35-3 a manos de Sudáfrica en el 2012, 37-7 contra Irlanda en el 2016 y 34-13 frente Australia en el 2019. El próximo lunes tendrán una prueba de fuego ante Sudáfrica, el mejor seleccionado del torneo, que aplastó a Australia por 73-17 y a Escocia por 73-14 y derrotó a Inglaterra por 32-22. Lleva el ADN del poder físico que suelen imponer los Springboks, pero posee backs desequilibrantes y jugadores peligrosos en el fondo de la cancha.

En el Rugby Championship sub 20 los africanos doblegaron por 36-25 a los argentinos, pero ahora elevaron su nivel. Los Pumitas deberán evitar dar licencias y jugar parejamente los 80 minutos para tener chances.

Síntesis de Argentina 26 vs. Francia 52