Con el presidente del Partido Justicialistas y dos intendentes que lo secundan, el sector de los intendentes presentó su lista de candidatos a diputados nacionales. La nómina no tiene figuras del cristinismo, por lo que hay expectativas sobre los movimientos que hará La Cámpora mendocina respecto a la interna peronista que será el 3 de agosto.

La lista lleva como cabeza de serie a Emir Félix, actual titular partidario y ex intendente de San Rafael, como representante del peronismo sureño. De entrada, su nombre no es una sorpresa.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

El cupo femenino en segundo orden lo cubre la intentenda de Santa Rosa, Flor Destéfanis, del ciurquismo.

Y en tercer lugar aparece Matías Stevanato, el jefe comunal de Maipú.

Ambos ya están en su segundo mandato al frente de las municipalidades, por lo que no podrán reelegirse.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato.

El reparto de lugares ubicó a la actual diputada nacional Liliana Paponet, que responde a los hermanos Félix, en el cuarto lugar de la lista. Y en el quinto al intendente de La Paz, Fernando Ubieta. No se trata de lugares entrables, incluso, tampoco para Stevanto, a priori.

Entre los suplentes aparecen una ex funcionaria del Ministerio de Seguridad de la gestión de Carlos Ciurca, Analía Rodríguez. Un joven técnico de vóley de la gestión Stevanato, Franco Facchini Bonardo, y una ex reina de la Vendimia, Dalila Piccato, vinculada a Jorge Omar Giménez, el ex intendente de San Martín repatriado por los Félix tras su aventura en La Unión Mendocina.

La lista será oficializada este lunes por la Junta Electoral, en tanto que el cronograma electoral de Nación estipula el cierre para la presentación de listas para el 17 de agosto. Previo a esto se realizará la interna peronista en Mendoza, si es que no se llega a un acuerdo entre el sector de los intendentes y el cristinismo.

Pero incluso todavía hay que esperar si precisamente el sector que encabeza Anabel Fernández Sagasti define si va por fuera del PJ, a través de una vía que ya tienen allanada gracias al sello de Unidad Popular, el partido de Guillermo Amstutz.

