Los analistas prevén mayor volatilidad cambiaria y advierten sobre desafíos en la acumulación de reservas

El aumento de la presión cambiaria y los efectos de un fallo adverso en Estados Unidos por la estatización de YPF –apelado por el Gobierno– generaron incertidumbre y espera entre los inversores.

El revés del oficialismo en el Congreso, al no poder frenar frenar proyectos que afectan el equilibrio fiscal, aportó más “ruido” en la antesala de meses marcados por las elecciones legislativas.

Tres meses después de la virtual unificación cambiaria con el fin del “cepo”, el dólar volvió a ubicarse en su nivel más alto desde entonces. En las últimas cuatro semanas subió más de $100, lo que representa un aumento del 10% en las diferentes cotizaciones, y se acercó al límite superior de la banda cambiaria.

Las causas del alza del dólar

El dólar poscepo continuó en máximos por la expectativa de un balance cambiario ajustado en la segunda mitad del año, junto con la dolarización propia de cada elección y una menor oferta tras el pico de liquidación del agro, acompañada por mayor demanda de un mercado liberado.

A pesar de la suba, no hay señales de que el precio supere los límites de la banda de libre flotación, más aún cuando el piso y el techo se mueven para abajo en 1% mensual, el nivel máximo de “no intervención” en 1.448 pesos.

La semana marcó un descenso en las reservas, otro indicador relevante para los analistas al proyectar la evolución del tipo de cambio. El 9 de julio, el Tesoro realizó a pagos de capital e intereses de títulos Globales y Bonares por USD 4.200 millones.

También mantiene protagonismo el FMI como principal prestamista del sector público, tras reuniones con funcionarios argentinos para revisar el avance del nuevo programa de préstamos de USD 20.000 millones.

Proyecciones de las consultoras

Un análisis de Equilibra precisó que “los primeros datos del segundo trimestre de 2025 sugieren que el déficit de Cuenta Corriente se redujo levemente debido a un mayor superávit de bienes. Por mayores exportaciones de la agroindustria por la cosecha gruesa, el intercambio de bienes habría superado los USD 2.500 millones en el segundo trimestre de 2025, frente a poco más de USD 2.000 millones del trimestre previo”.

No está claro que el déficit de la Cuenta Corriente siga trepando en la segunda mitad del año, pues la expansión de la actividad económica está dando señales de agotamiento (Equilibra)

“No está claro que el déficit de la Cuenta Corriente siga trepando en la segunda mitad del año, pues la expansión de la actividad económica está dando señales de agotamiento y desde el fin del cepo a las personas, el tipo de cambio real se depreció más del 10% frente a la inflación, por la combinación de debilidad internacional del dólar y mayor suba del tipo de cambio mayorista que informa el Banco Central. Como no se prevé una mejora de las exportaciones, el resultado de la Cuenta Corriente dependerá del dinamismo de las importaciones”, evaluó Equilibra.

Desde Aurum Valores estimaron que “la devaluación del dólar a nivel global y la suba nominal local mejoran la competitividad del peso frente a varias monedas. El tipo de cambio real bilateral frente a los principales socios comerciales en varios casos retomó valores no vistos desde el primer semestre del año anterior″.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, dijo: “El dólar no se va a desbocar. No estamos ante un escenario de catástrofe, porque la economía está sólida. No es lo mismo que en el pasado, por eso no hay que tenerle tanto miedo a los movimientos del dólar. Si pensamos que le queda una semana fuerte al ingreso divisas por la liquidación del campo, es factible que haya alguna presión adicional, pero que ésta se transforme en una suba, lo vemos difícil porque el dólar técnico es de 1.208 pesos”.

El dólar técnico es de 1.208 pesos (Morales)

Frente a esto, Morales agregó: “El Gobierno va a continuar usando al tipo de cambio como ancla para bajar la inflación, algo que ha dominando gran parte de la política cambiaria y si fuera a hacer lo contrario, cambiaria las relaciones monetarias permitiendo que haya más pesos en la calle”.

Un informe de BAVSA (Buenos Aires Valores SA) destacó que “desde el 19 de junio los tipos de cambio spot exhiben volatilidad y una tendencia a la suba nominal, a pesar de factores estacionales ligados a la liquidación de las exportaciones de la cosecha gruesa. Por supuesto, este movimiento ha tenido su correlato en el mercado de futuros de dólar, donde las tasas de interés implícitas en los contratos más cortos mostraron mayor volatilidad y, por lo general, niveles que sobrepasan los de la tasa fija en pesos para iguales plazos».

Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, afirmó: “Aunque se proyectan importantes liquidaciones en las próximas semanas por el elevado volumen de declaraciones de exportación, los operadores prevén un balance cambiario más complejo para agosto, motivo que explica el reciente ajuste en el precio del dólar”.

El economista agregó: “Aún así, en la medida que dicho proceso sea ordenado y gradual podría incluso resultar bienvenido por los inversores ya que permitiría seguir mejorando el tipo de cambio real multilateral, clave junto con la agenda de reformas para acumular reservas y reforzar el perfil crediticio”.

Max Capital reportó: “Esperamos una moneda más débil en la segunda mitad del año, lo que podría aumentar la inflación de forma transitoria, dado el déficit de cuenta corriente y el gap externo privado que debe cerrarse, algo que podría darse mediante un ajuste real de la moneda”.

La devaluación del dólar a nivel global y la suba nominal local mejora la competitividad del peso (Aurum Valores)

Los especialistas de MegaQM afirmaron: “El tipo de cambio oficial subió casi 10 puntos en tres semanas, lo que impactó negativamente en la rentabilidad en dólares de los principales activos en pesos. No obstante, este contexto podría habilitar nuevas oportunidades de ingreso a valores atractivos, aunque consideramos esencial mantener la cobertura de carteras según necesidades y pasivos para evitar riesgos de descalce en períodos de volatilidad”.

Analistas de MegaQM consideraron esencial mantener la cobertura de carteras según necesidades y pasivos para evitar riesgos de descalce en períodos de volatilidad

Añadieron que las últimas jornadas continuaron mostrando fuerte presión en el tipo de cambio, aunque en la zona de $1.250 parecería estar consolidando un nuevo nivel de referencia. A ese valor resurgió el carry trade, ya que las tasas actuales y este punto de partida habilitan alternativas de inversión en pesos que generan tipos de cambio implícitos por encima del techo de la banda.

Como no se espera una mejora de las exportaciones, la evolución de la Cuenta Corriente responderá al dinamismo de las importaciones (Equilibra)

Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS, explicó: “El mercado encara el segundo semestre pensando en distintos factores, tanto macrofinancieros como políticos. Se destaca como foco de atención en el plano cambiario y en las cuentas externas”.

Un informe del agente de compensación y liquidación DON Capital destacó: “El Gobierno busca obtener un resultado electoral favorable para reforzar su posición en el Congreso -lo que facilitaría la emisión de deuda bajo legislación extranjera, la aplicación de reformas estructurales y la recuperación de la economía, el empleo y el sector privado-. Sin embargo, persisten obstáculos: la normalización macroeconómica no se completó, la inflación internacionalmente se mantiene elevada y el nivel de reservas continúa siendo bajo”.

«La inflación sigue siendo alta desde una perspectiva internacional y el stock de reservas internacionales muy bajo", observó un informe de Don Capital

“Vatnet Financial Research comentó: “El historial financiero local condiciona al público y las empresas, por lo que persiste la acumulación privada de divisas y un índice de riesgo país elevado, que ronda 700 puntos básicos para los bonos hard dollar”.

Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group, dijo: “La liquidación de divisas del sector agropecuario en el primer semestre de 2025, al considerar los precios internacionales, alcanzó el valor más alto desde que existen registros”.

El historial financiero local condiciona al público y las empresas, por lo que persiste la acumulación privada de divisas y un índice de riesgo país elevado (Vatnet FR)

Según Invecq Consultora Económica, el mayor banco estadounidense recomendó a los inversores disminuir su exposición a bonos en pesos y volcarse a activos en dólares, una sugerencia que responde principalmente a la mayor incertidumbre electoral previa a los comicios de octubre, lo que podría alejar posiciones de carry trade.

Adcap Grupo Financiero sostuvo en un informe: “Recomendamos reducir posiciones en bonos en pesos y aumentar la exposición en soberanos en moneda dura con vencimientos largos”.

Salvador Di Stefano advirtió: "Desde la eliminación del cepo, la demanda de financiamiento creció por encima del ritmo de los depósitos, lo que representa una señal de alerta: los bancos pierden liquidez, sube la tasa de interés y aumenta la morosidad del sistema financiero"

El analista Salvador Di Stefano advirtió: “Desde la eliminación del cepo, la demanda de financiamiento creció por encima del ritmo de los depósitos, lo que representa una señal de alerta: los bancos pierden liquidez, sube la tasa de interés y aumenta la morosidad del sistema financiero”.

Ieral, de la Fundación Mediterránea, evaluó: “Con la atención puesta en las elecciones, el Gobierno prioriza consolidar y acelerar la reducción de la inflación, aunque esto signifique resignar objetivos como la acumulación de reservas o la competitividad. La indefinición sobre el calendario de reformas y el rumbo posterior a los comicios paraliza decisiones y explica la resistencia del riesgo país a bajar”.

