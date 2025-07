Las consultoras pronostican una inflación menor al 2% mensual para el resto del año

Por su parte calcularon que el tipo de cambio en julio se ubicará en $ 1.207 por dólar y para diciembre 2025 alcanzaría los $ 1.324, una variación interanual del 29,7%. No obstante, esta semana el dólar oficial tuvo un repunte y cerró este viernes en $ 1.260. A su vez, en el avance del Presupuesto 2026, Economía proyectó que el dólar estará en diciembre 2025 en $ 1.229.

Estos datos surgen del Relevamiento de Expectativas del Mercado que difunde el Banco Central (BCRA) y que abarcó a 30 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 11 entidades financieras de Argentina. El relevamiento se realizó entre el 26 y el 30 de junio de 2025.

El informe oficial señala que, según el REM, en junio la inflación núcleo (que no contiene ni precios regulados ni estacionales) habría sido del 1,9% (ídem al REM previo). En tanto, para los próximos meses “hubo una leve corrección a la baja generalizada de las proyecciones de inflación, manteniéndose los guarismos mensuales siempre por debajo del 2%”.

En relación a la actividad económica, el conjunto de analistas del REM estimó que el PIB trimestral ajustado por estacionalidad entre abril y junio habría crecido 0,4% respecto al primer trimestre de 2025 y proyectan que acelere hasta un ritmo de crecimiento del 0,7% en el Tercer Trimestre para luego expandirse 0,6% en el cuarto trimestre 2025. “Para 2025 esperan en promedio un nivel de PIB real 5,0% superior al promedio de 2024”, señala el Informe.

En tanto, la tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2025 fue estimada en el 7,4% de la población económicamente activa, un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto del REM anterior. No obstante, según el INDEC, en el primer trimestre de este año el desempleo fue del 7,9%.

En comercio exterior de bienes, las proyecciones para 2025 arrojan que las exportaciones (FOB) totalicen US$ 81.541 millones (US$ 1.220 millones menos que la encuesta anterior) y las importaciones (CIF) US$ 75.408 millones (USS 408 millones más que el REM previo).

Así, el superávit comercial anual esperado es de US$ 6.133 millones (US$ 1.628 millones menos que el REM último). En 2024 fue de US$ 18.899 millones, de acuerdo a los registros del INDEC.