La Orquesta Barroca de Mendoza presenta “Game of Thrones Sinfónico”

El Auditorio Ángel Bustelo será escenario de un evento multidimensional y multisensorial sin precedentes, una espectacular travesía musical por los Siete Reinos. Será un cierre de lujo para las vacaciones de invierno 2025 y tendrá lugar el domingo 20, a las 18.

Este concierto es parte de la programación oficial de las Vacaciones de Invierno de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza y el Ente Mendoza Turismo. Invitan a disfrutar del gran cierre de estas vacaciones con la Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del maestro Mariano Peralta y un espectáculo que promete sumergir al público en el universo épico y dramático de Game of Thrones.

Los menores abonan a partir de los 3 años, las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y están disponibles en www.entradaweb.com.ar.

of Thrones Sinfónico es más que un concierto. Es una experiencia visual y sonora que reinterpreta con fidelidad y potencia emocional la monumental banda sonora compuesta por Ramin Djawadi. Las melodías que acompañaron durante ocho temporadas las intrigas, traiciones, batallas y alianzas de Westeros cobrarán nueva vida a través de una interpretación sinfónica envolvente.

Durante el espectáculo, se proyectarán en pantallas gigantes LED escenas emblemáticas de la serie, cuidadosamente seleccionadas y editadas por Víctor Garay Tobares, en sincronía con la música en vivo. La experiencia audiovisual apunta a provocar una profunda conexión emocional con los fanáticos de la saga y amantes de la música cinematográfica.

Entre las obras más icónicas que se interpretarán, se destacan momentos memorables como “Light of the Seven”, la estremecedora secuencia de la explosión del Septo de Baelor; “The Rains of Castamere”, himno de los Lannister que marcó la infame Boda Roja; el poderoso “The Night King”, que acompañó el avance del ejército de los muertos y la épica “Battle of the Bastards”, con su carga rítmica aplastante. No faltarán piezas como “A Song of Ice and Fire”, “Mhysa”, “Dracarys” o el inolvidable Main Title, que abre cada episodio de la serie.

Este espectáculo es una invitación a revivir la intensidad de Game of Thrones desde un nuevo lenguaje: el de la música orquestal, interpretada en vivo por una formación de excelencia, en un entorno escénico de gran impacto visual.

Orquesta Barroca de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza nació en febrero de 2017 con el objetivo de ofrecer un espacio para estudiantes avanzados interesados en la música barroca. Con el tiempo, se profesionalizó y amplió su repertorio a diversos estilos y géneros musicales, abarcando desde Bach y Mozart hasta Tchaikovsky y Wagner.

A lo largo de su trayectoria, la orquesta ha llevado su música a públicos diversos en una variedad de espacios, destacándose por su propuesta de acercar la música orquestal a todos, en especial a la familia. Dirigida por Mariano Peralta, se ha consolidado como una de las principales propuestas culturales de Mendoza.

Desde 2023, la Orquesta Barroca de Mendoza ha ganado gran repercusión con conciertos sinfónicos de Harry Potter, Star Wars y El Señor de los Anillos, entre otros. En 2024, agotó funciones en el Teatro Independencia, Teatro Plaza, Espacio Arizu, Cine Teatro San Luis y también se presentó con éxito en el Auditorio Ángel Bustelo. Ese mismo año llevó su música al sur provincial, actuando en General Alvear y San Rafael.

En 2025, la orquesta ha ofrecido presentaciones convocantes como “Las Estaciones” de Vivaldi, además de espectáculos temáticos como El Señor de los Anillos, Studio Ghibli, Hans Zimmer, Star Wars y Harry Potter. Ahora, llegará el turno de “Game of Thrones”.