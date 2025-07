La negociación de Milei con las provincias y los cierres de alianzas bonaerenses, atravesados por un clima de desconfianza generalizado

Si no se evitó fue, en buena medida, por la intransigencia en la conducción del Ejecutivo y el ala económica: Milei, su ministro Luis “Toto” Caputo y buena parte de la cúpula libertaria se pelean por ver quién es más intransigente en la defensa del programa fiscal. Hasta este fin de semana, más allá de las declaraciones públicas de Francos, los gobernadores aliados no habían recibido ningún llamado. Se esperaban tratativas a contrarreloj en la Cámara baja, donde el oficialismo deposita ahora todas sus expectativas. “No llamó nadie. El Gobierno tiene una chance, pero algo nos van a tener que entregar, no va a ser gratis”, resaltó en estas horas uno de ellos.