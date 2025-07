Juan Carlos Maqueda opinó sobre la actual conformación de la Corte y le envió un mensaje a Javier Milei

Ante la consulta sobre el posible avance de un proyecto que busque ampliar la cantidad de miembros que conforman el Tribunal Superior, Maqueda puntualizó: “A mí me tocó integrar cortes de nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro y tres. Y lo peor que hay es una Corte incompleta como está hoy, ya que es muy difícil alcanzar las mayorías. Los jueces tienen su jurisprudencia que la van sentando en el tiempo, y para apartarse de esto tiene que haber un hecho nuevo o un cambio de opinión en temas como una reforma constitucional”.

Tras hacer esta apreciación, volvió sobre la pregunta original. “A mi me parece que primero hay que completar la Corte. Después hay que ver si se puede ampliar o no. En las cortes de cinco, siete o nueve, creo que demostraron todas que se puede funcionar, que no hay problema en ese sentido”, sostuvo.

En otro tramo de su diálogo con Cristina Pérez, Maqueda reflexionó en relación a la institucionalidad en la Argentina y cómo fortalecerla. El exjuez aprovechó aquel disparador para aconsejar a Milei: “Como hombre público, diría que lo que nunca hay que perder de vista es el diálogo. Lleva a los consensos, que son necesarios. Si bien es cierto que la actuación del Poder Ejecutivo es importante, al Poder Legislativo hay que aceptarlo con la característica que tiene: es un poder a persuadir, no hay que mandarlo”.

“Para persuadir, hay que hablar. Para hablar hay que dialogar. Y a través del diálogo se llega a los consensos. Platón decía que el diálogo era el arte de los hombres libres. Eso sería lo que yo le diría al Presidente para guardar la institucionalidad en todos los ámbitos, que recuperemos rápidamente el diálogo”, completó.

Respecto de cómo se sintió por la forma en que el Ejecutivo le hizo saber que no aceptarían una prórroga de su mandato en la Corte una vez vencido, calificó la situación como “una descortesía”.

“Esto nunca había sucedido en la historia de la Corte. Me enteré públicamente en marzo de 2024 que no podía pedir la prórroga que establece la Constitución Nacional de cinco años porque no me la iban a aceptar. Normalmente, se espera a que termine el mandato del juez y que la pida. Ni siquiera lo pude evaluar”, lamentó.

Para Maqueda, el Gobierno actuó de manera apresurada: “Lo más seguro es que yo no lo hubiera pedido los cinco años. Además de eso, hay que agregarle otro factor. Si bien es el Presidente es quien tiene la potestad de pedirle al Senado que apruebe por dos tercios los pliegos, hay que conseguir esos votos. Yo no llegué ni a evaluar esa situación. Quizás uno viendo el Senado después de la actuación que tuvieron con los jueces Lijo y Mancilla, diría que estamos en una situación de quiebre grande, donde juegan solamente los temas políticos”.

La condena a Cristina Kirchner: entre “triste” y “buena señal”

Por último, al pronunciarse sobre la condena firme contra la exvicepresidenta en Vialidad y lo que significa que la Justicia haya sentenciado a una exintegrante del Poder Ejecutivo , Maqueda dio una “respuesta doble”.

“La respuesta es doble. Por un lado, es muy triste. La máxima autoridad elegida por el voto popular en la Argentina es el Presidente. Es en quien más se confía. El hecho de que una expresidenta esté con una sentencia firme cumpliendo una condena por una defraudación al Estado, me parece que es una cosa lamentable”, analizó.

Y cerró: “Por otro lado, es una muy buena señal de la Justicia. Quiere decir que procede como un poder independiente que no queda de ninguna manera bajo la órbita de influencia del Poder Ejecutivo. Antes se podía sospechar de eso. Hoy, después de la condena a Cristina Kirchner, no se puede sospechar más”.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/juan-carlos-maqueda-opino-sobre-la-actual-conformacion-de-la-corte-y-le-envio-un-mensaje-a-javier-nid16072025/