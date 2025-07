Franco Colapinto y otro domingo difícil en la Fórmula 1: el Alpine sigue sin ayudarlo y la pasó muy mal en el Gran Premio de Bélgica

Y también lo sabe. «Fue una carrera positiva si pensamos que dimos todas las vueltas, pero no fue nada positiva en cuanto al ritmo. Nos costó mucho con la goma lisa, otra vez, sin ritmo. Con el aire sucio me costaba un montón. Una pena. No fue una buena carrera en general para nosotros. Hay que seguir laburando«, aceptó resignado Colapinto, que dejó atrás los fantasmas de Silverstone -no pudo largar por un problema mecánico y quedó varado en el pitlane-, pero que sigue sin encontrarle la vuelta al Alpine.

Quien sí le encuentra la vuelta es su compañero, el francés Pierre Gasly, que este domingo partió 13° y llegó en un milagroso 10° lugar al aprovechar la segunda detención de Nico Hulkenberg con su Sauber y convertirse en un tapón de todos los que lo intentaron pasar.

La pregunta es por qué Gasly puede sacarle rendimiento a un Alpine que claramente no lo tiene. La respuesta es lo misma de siempre. Sin saber a ciencia exacta si la puesta a punto de los autos es diferente -como les sucede a todos los compañeros que desfilaron al lado de Max Verstappen en Red Bull-, el francés hace valer su mayor conocimiento del coche y su enorme experiencia para gestionarlo mejor en la adversidad. Tal vez no gira mucho más rápido, pero fin de semana tras fin de semana lo suele hacer mejor. Y deja a las claras que Colapinto necesita rodaje. Y, sobre todo, tiempo. Un bien que no abunda en la Fórmula 1 más allá de que todo hace indicar que tiene butaca asegurada hasta finales de año.

En Spa-Francorchamps, después de que la carrera se demorara casi una hora y media por el tormentón que se desató cuando los autos daban la vuelta de formación, Colapinto mostró su mejor versión en los primeros giros con neumáticos intermedios para la lluvia. Solo el interminable Lewis Hamilton, hecho una tromba con su Ferrari, lo había podido sobrepasar -a él y a varios-. Pero después fue todo cuesta arriba para el de Pilar.

«Con intermedias y con la lluvia iba rápido y me estaba acercando un poco a Pierre. Creo que intermedias paramos una o dos vueltas tarde. Después esas dos paradas, obvio, no ayudaron. Perdí dos o tres puestos por la parada que no pude recuperar. Fue una carrera dura. Me costó un poco el aire sucio cuando salí con la goma lisa. Se empezó a gastar mucho la goma», analizó Colapinto, a quien ni la visita de Lionel Scaloni, el DT de la Selección Argentina, ayudó para levantarlo.

Franco Colapinto charla con Lionel Scaloni. Foto: Alpine

Le hacía el aguante, eso sí, al español Carlos Sainz y su Williams. Tanto fue así que el ex Ferrari tuvo que pasar por boxes para cambiar las gomas. Y eso le daba aire al argentino. Hasta que sus propios neumáticos no quisieron más y se vio obligado a hacer una segunda parada que lo dejó en un 19° lugar del que no pudo salir. Llegó a estar a tres décimas de Sainz, pero se pasó un poco en una curva y ya las chances de sobrepaso se esfumaron.

«Fue una carrera dura. Intentamos avanzar, pero creo que estábamos medio frenados con los autos de adelante en un momento. Íbamos mucho más rápido en la rectas y más lentos en la curvas. Y costaba un poco porque si no podías pasar te quedabas un poco atorado. Con las gomas lisas no logramos hacer el clic», cerró Colapinto, que sigue siendo el único piloto en actividad que no sumó puntos en lo que va de la temporada. El otro es el australiano Jack Doohan, a quien reemplazó hace siete grandes premios. De hecho, todos los otros novatos, con altas y bajas, ya sumaron. El auto, se insiste, no lo ayudó a ninguno de los dos.

Colapinto, en acción, en Spa. Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq