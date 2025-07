Franco Colapinto finalizará la temporada con Alpine en la Fórmula 1

De este modo, Colapinto tendrá muchas más oportunidades de demostrar su potencial para lograr mejores resultados que le sirvan al equipo y también al propio piloto.

Pablo Sibilla, CEO de Renault Argentina, fue quien afirmó esta noticia en el canal de streaming Lovest: “Sí, Franco terminará el campeonato. Con el tema de las cinco carreras hubo un tema que por ahí fue mal comunicado o mal entendido, ya que el propio Flavio dijo ‘olvídense de las cinco carreras, ya está”, enfatizó el ejecutivo.

El pilarense, quien reemplazó a Jack Doohan tras el fin de semana en Miami, sigue siendo el único piloto de toda la parrilla que no sumó puntos en la temporada actual.

Todavía, el argentino no logró la alcanzar rendimiento esperado por la escudería francesa. Sin embargo, esta confirmación que todavía debe ser asegurada por el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, le daría mucha más confianza para las 12 carreras que le restan.

En el último Gran Premio, que se llevó a cabo el último 6 de julio en Silverstone, Colapinto no tuvo un gran fin de semana. En la práctica del viernes previo a la carrera se estrelló contra el muro, dañando su coche. Luego, el domingo no pudo comenzar la carrera por un problema con el embrague. El auto no arrancó. Algunos rumores apuntaban a que el piloto fue quien lo quemó. Una situación que, de confirmarse, sin duda no ayudaría a su confirmación oficial.

Por otra parte, Sibilla también se refirió a la posibilidad de una exhibición en Buenos Aires antes de que finalice el año. Si bien no hay confirmaciones oficiales, explica que están evaluando traer la marca Alpine al país, lo que abriría la puerta a una aparición de Colapinto. “Todavía no lo podemos decir porque no sabemos los números. A raíz de ese evento, por ahí tenemos algo de Franco”.

En cuanto a los aspectos económicos, el ejecutivo reveló que ya hubo conversaciones con Alpine y que el principal obstáculo es el elevado coste económico. “Traer un coche de F1 cuesta mucho dinero”. La idea, si prospera, se desarrollaría en “el último trimestre del año, en alguna avenida linda de la Ciudad de Buenos Aires”, según anticipó.

Sea como sea, cualquier anuncio formal deberá esperar. El campeonato finaliza el 7 de diciembre en Abu Dabi y, hasta entonces, el foco es uno solo. “La prioridad absoluta de todos nosotros es que Franco esté concentrado en la temporada. Mientras haya temporada, no se puede ni hablar”, concluyó Sibilla en el streaming.

La incertidumbre generada con Colapinto

Las especulaciones sobre el futuro de Franco Colapinto habían cobrado mucha fuerza en las últimas semanas, sobre todo después del Gran Premio de Gran Bretaña en el que las cosas no salieron nada bien. El comunicado inicial de Alpine, que hablaba de “cinco carreras”, fue interpretado por muchos como un contrato limitado, lo que generó cierta incertidumbre.

Esa versión, sin embargo, fue desmentida tiempo después por Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, quien responsabilizó a los medios argentinos por la confusión. “No hay un límite establecido”, dijo el italiano cortando de raíz cualquier sospecha de que el vínculo fuese temporal. Pero las dudas se potenciaron alrededor de un posible nuevo cambio de pilotos en la escudería francesa con Valtteri Bottas como máximo candidato a quedarse con su butaca.

El adiós prematuro de Colapinto en el GP de Gran Bretaña por un problema en la caja de cambios de su monoplaza, generó más incertidumbre, y en ese contexto las palabras de Bottas, que ofreció detalles sobre sus posibilidades de unirse a la escudería francesa, permitieron comprender cómo podría ser el escenario para el argentino de cara al futuro en el Gran Circo.

“Sí, hemos estado hablando desde el año pasado (con Alpine), pero son sólo conversaciones. Nada es ley hasta que no haya algo escrito o firmado. Actualmente estoy explorando todas las opciones posibles. Si el equipo sigue escribiendo por mí, es positivo”, dijo Bottas en dialogo con Viaplay. Sin embargo, dejó un detalle que llena de ilusión al argentino al confirmar que se trata de charlas pensando en lo que será la próxima temporada, por lo que el asiento de Colapinto no estaría en riesgo para este 2025: “Estamos hablando más del año próximo que de éste. Mi enfoque principal está completamente de 2026 en adelante. Intentaré elegir la mejor opción y el proyecto más interesante posible. Quiero ser competitivo”, explicó Bottas.

Fuente:https://www.lanacion.com.ar/deportes/automovilismo/franco-colapinto-finalizara-la-temporada-con-alpine-en-la-formula-1-nid14072025/