Estudian una molécula con potencial para mejorar métodos de diagnóstico por imágenes

Aunque se trata de una investigación en etapa básica, el equipo mantiene colaboraciones con otros grupos del CONICET que trabajan en modelos experimentales in vitro, con el objetivo de avanzar hacia futuras aplicaciones en salud humana. En esa línea, continúan explorando nuevas moléculas del espectro infrarrojo con potencial para ser utilizadas en el diagnóstico de enfermedades vinculadas a la actividad eléctrica del organismo. “La ciencia básica requiere tiempo, esfuerzo y muchas pruebas para llegar a resultados que luego puedan ser aplicados. Pero es justamente ese recorrido el que permite que un conocimiento termine ayudando a detectar fenómenos que actualmente son imposibles de registrar”, concluye Sosa.

A diferencia de los métodos de estudio tradicionales, el modelo computacional permite identificar qué partes específicas de la molécula son responsables de la respuesta lumínica, lo que abre la posibilidad de proponer modificaciones precisas. Esta capacidad sería útil para diagnosticar enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Alzheimer, e incluso para localizar disfunciones ocasionadas por accidentes cerebrovasculares. “Actualmente, la actividad eléctrica en el cerebro se mide a través de un electroencefalograma, pero es una técnica de baja resolución. No permite ver en detalle lo que ocurre en cada neurona ni construir un mapa neuronal en tiempo real. Con este colorante, en cambio, se podría iluminar cada parte del órgano y observar la actividad eléctrica de manera simultánea, lo que nos permitiría detectar qué neurona está actuando en cada momento”, señala Vanesa Galassi, directora del proyecto junto a Mario Del Pópolo, ambos investigadores del CONICET en el ICB.

Referencia bibliográfica:

Micaela J. Sosa, Andres I. Bertoni, Cristián G. Sánchez, Mario G. Del Pópolo, and Vanesa V. Galassi (2025) Voltage Sensitivity of Indocyanine Green in Polarized Membranes: A Computational Study. ACS Chemical Neuroscience. https://doi.org/10.1021/acschemneuro.4c00860

Fuente:https://www.conicet.gov.ar/estudian-una-molecula-con-potencial-para-mejorar-metodos-de-diagnostico-por-imagenes/