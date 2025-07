El Programa de Identidad Biológica favorece otro conmovedor reencuentro familiar

Gracias a la tarea del Programa de Identidad Biológica, Ariel pudo reencontrarse con su padre biológico y cinco hermanos luego de muchos años, permitiendo la reconstrucción de sus historias de origen.

A través del Programa de Identidad Biológica, perteneciente a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza, se concretó un emocionante reencuentro familiar. A principios de junio, Ariel García, de 46 años, quien se encontraba en la búsqueda de sus orígenes, fue entrevistado en el marco de este programa, tras una derivación del Registro de Huellas Genéticas.

La historia de Ariel comenzó hace varios años, cuando se enteró de que era hijo de corazón, siendo el único del matrimonio que lo crio. Con el apoyo y el cariño de su familia de crianza, con quienes mantiene excelente relación, decidió acercarse de manera voluntaria al Registro de Huellas Genéticas para realizarse un estudio de ADN. Es importante destacar que ya contaba con estudios genéticos previos, como Family Tree y un resultado negativo de Conadi, lo que demuestra su persistencia en esta búsqueda personal.

El hallazgo se hizo posible gracias a que el Daniel Muñoz, de 68 años, quien resultó ser el padre biológico de Ariel, ya se encontraba incorporado en el Registro de Huellas Genéticas. Este cruce de información permitió la confirmación del vínculo. Más allá del esperado reencuentro con su padre, Ariel descubrió la existencia de cinco hermanos por línea paterna, lo que amplía significativamente su historia familiar y sus lazos de origen.

Durante este conmovedor encuentro, Ariel expresó: “La búsqueda comienza hace por lo menos 34 años. Yo pregunté a mi familia de crianza de dónde venía, quién era, porque yo a los 12 años no me vi parecido a ellos, ni físicamente, ni actitudes, qué sé yo. Y bueno, me surgió la duda de chico y con 16, 17 años me empecé a buscar. Yo les digo que no bajen los brazos, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza. Hay que animarse a preguntar, hay que animarse a buscar, y hoy quien puede darles una mano en la búsqueda no solo es la Oficina de Derechos Humanos de Casa de Gobierno acá en la provincia sino también Colectivo Mendoza por la Verdad”.

“Nunca imaginé que estuviera tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Hoy me falta lugar en el pecho, porque el corazón se infló mucho, está grande, grande, grandísimo, así que estoy muy feliz, muy emocionado”, agregó Ariel. Cabe señalar que ambos viven en el mismo departamento de Maipú.

Daniel, su padre, muy emocionado, manifestó: “Es algo indescriptible. En el primer momento que me localizaron a mí y me dijeron desde el programa de Identidad Biológica de Ariel, quise conocerlo en el acto. Yo sé que él es un guerrero, y mi vida es un cubo, me levanto y sigo luchando y voy a seguir haciéndolo, como él es un luchador que me encontró a mí, que soy su papá”.

Alejandro Verón, director de Derechos Humanos, resaltó: “Este encuentro es el número 16 que se realiza en este año y desde el programa estamos muy contentos por poder cerrar una historia en donde no solo la persona encontró a su papá sino también a cinco hermanos. De este modo, buscamos garantizar el derecho a la identidad y de alguna manera reparar lo que ha pasado hace bastante tiempo e Identidad Biológica viene un poco a reparar esas fallas que ha tenido el Estado hace mucho tiempo y brindarles la oportunidad a las personas de saber realmente cuál es su origen, de dónde vienen y quiénes son. Así que es fundamental, porque haciendo las cosas bien ayudamos a transformar la vida de las personas”.

El Programa de Búsqueda Familiar, Identidad Biológica, Origen y Socioafectivo es una iniciativa pionera en la provincia, siendo el único creado por ley (Ley 9182) en Mendoza con el objetivo primordial de acompañar y brindar apoyo a todas aquellas personas que buscan reconstruir su historia de origen. Su labor es fundamental para garantizar el derecho a la identidad, pilar esencial en la vida de todo ser humano.

Este nuevo reencuentro familiar reafirma el compromiso del Gobierno de Mendoza con la promoción y protección de los derechos humanos y con el acompañamiento a las personas que, como Ariel, buscan respuestas y la reconstrucción de su identidad. El programa continúa trabajando incansablemente para que más historias encuentren su verdad y sus lazos familiares.