El Gobierno recibirá a Cornejo en representación de las provincias, pero no tiene apuro por negociar

Luego de relativizar el nivel de conflicto entre la Casa Rosada y los gobernadores, Guillermo Francos fue anoche finalmente a La Rural para participar de una convocatoria de la Sociedad Rural Argentina con varios mandatarios, y el lunes se mantiene la reunión del Consejo de Mayo de la que participará, en representación de las provincias, el mandatario mendocino, Alfredo Cornejo.

Sin embargo, la vía de un acuerdo no está avanzada, y en el Gobierno no tienen apuro. “Ni siquiera hay fecha para el debate en Diputados”, dijeron en un despacho de Balcarce 50 para justificar la calma con la que llevan los contactos con las provincias en pleno fuego cruzado. Es cierto que las autoridades de la Cámara baja, que responden a Martín Menem, no convocaron aún a las comisiones, y menos, a sesión para tratar los temas que inquietan a los caciques del interior. Al contrario: según dejan trascender, aspiran a no hacerlo hasta que esté empezado agosto, cuando haya pasado el receso invernal. Dilatarán lo más posible el debate.

Asistir anoche a La Rural por segunda vez en el día fue una señal de Francos orientada a Nicolás Pino, titular de la SRA, quien llamó al encuentro a todos los gobernadores y el jefe de Gabinete. Pero no tuvo que ver con la situación con los gobernadores. “Nunca estuvo planeado que fuera una charla para resolver nada”, dijeron en la Jefatura de Gabinete, luego de que las provincias percibieran un intento del Gobierno para simular una conversación paliativa que no consideraban válida para responder a sus reclamos.

En Gobierno sólo cedieron con un detalle: “En todo caso, habrá una foto política”, dijeron ayer por la tarde, cuidadosos de no dar señales de más, ni de menos en un momento delicado para la relación con el interior, que perjudica los planes del Gobierno en el Congreso. De hecho, admitieron, por lo bajo, que el que corre es el peor momento para el vínculo desde que asumieron.

En el ala política no toman estos problemas como graves ni producto de una mala praxis en el arte de la negociación. “Bastante bien estuvimos este año y medio de gobierno”, dijeron.

A pesar el encuentro, el Gobierno no tiene apuro en negociar con las provincias A pesar el encuentro, el Gobierno no tiene apuro en negociar con las provincias

Del lado de los gobernadores miden, según el distrito, la conveniencia de sellar sendos acuerdos en sus propios terruños. Anoche, tras las idas y vueltas de los mandatarios y las dudas sobre quiénes asistirían y quiénes faltarían, finalmente se presentaron Ignacio Torres, Rogelio Frigerio, Marcelo Orrego; Sergio Zilloto; Gustavo Sáenz; Carlos Sadir; Raúl Jalil y Jorge Macri.

La charla se dio en un clima de cordialidad. Pero no hay un plan de impulsar más contactos, en público, por ahora, según dijeron en la Casa Rosada. Sí, aclaran, siguen los “diálogos” de Francos con ciertos gobernadores.

El lunes vendrán las perspectivas y especulaciones en torno a la presencia de Cornejo, representante de las provincias, ante el Consejo de Mayo. Es uno de los gobernadores aliados del Ejecutivo. Pero en la Nación aseguran que la agenda del encuentro se mantendrá en secreto. “La decisión es no comunicar lo que se va haciendo sino publicar el resultado final a fin de año”, sostuvieron.

Quieren evitar que las opiniones atraviesen la labor de esa instancia de convergencia de sindicalistas, empresarios, el Congreso y el Ejecutivo que impulsó Milei, con dificultades y atrasos, el año pasado y que pudo reunirse por primera vez recién hace tres semanas.

Mientras tanto, los proyectos de los gobernadores sobre ATN e Impuesto a los Combustibles, que tienen media sanción del Senado, ya entraron a Diputados, y serán tratados en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Combustibles.

El Gobierno ya avisó, en la voz de Francos, que la decisión de Milei de vetarlos en caso de que prosperen está firme como el primer día. Están convencidos de que los reclamos de los gobernadores tienen fines políticos, no económicos. Y creen que la respuesta debe ser política.

