En medio del dolor por el fallecimiento de la séxtuple campeona del mundo, Alejandra «Locomotora» Oliveras, resurgió en las redes sociales una entrevista de 2022 en la que la boxeadora habló sobre su propia muerte y dejó una profunda reflexión sobre cómo vivir la vida.

Según supo Noticias Argentinas, durante una charla con el periodista Alejandro Fantino en el programa «Animales Sueltos», la pugilista había compartido su filosofía de no temerle al final. «¿A qué le vas a tener miedo? Si nos vamos a morir», sentenció en aquella oportunidad.

En la entrevista, Oliveras, quien falleció este lunes a los 47 años tras sufrir un ACV, instaba a la gente a «luchar» y «hacer lo que sientan y quieran». «Disfruto todo. Mañana nos vamos (…) Y a mí me va a tocar también«, reflexionó en ese momento.

La «Locomotora» también criticó la obsesión por el dinero y la falta de valoración de las pequeñas cosas. «La gente no valora nada y dice que la plata es lo más importante. Eso no te hace feliz. La plata no te la ponen en el cajón», afirmó, y cerró con una frase que hoy cobra un nuevo significado: «Todo tiene solución, menos la muerte».

Fuente:https://noticiasargentinas.com/deportes/el-dia-que–locomotora–oliveras-hablo-de-su-propia-muerte—todo-tiene-solucion–menos-eso-_a688800fd0b99bc78727a971e