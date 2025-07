Dólar e inflación: cómo impactará en agosto la suba de tasas convalidada en la última licitación

La última licitación fue una radiografía que confirmó que hay un problema al cual el Gobierno aún no le encuentra la solución. El Tesoro Nacional enfrentó el martes vencimientos de deuda por $11,8 billones (aproximadamente u$s9.100 millones), y logró renovar el 76% de los compromisos aunque las tasas convalidadas alcanzaron niveles preocupantes , con las Letras Capitalizables (Lecaps) de corto plazo pagando hasta un 65% de Tasa Efectiva Anual (TEA).

«Las tasas de adelantos en cuenta corriente subieron aproximadamente en 2.400 puntos básicos desde principio de mes. Un impacto directo en el costo de financiamiento de las empresas y en la actividad. En la última licitación el Tesoro volvió a convalidar tasas de interés altas con el objetivo de absorber pesos y evitar en el corto plazo más presiones sobre el dólar», le dijo a Ámbito el economista Claudio Caprarulo, director de Analytica.

El experto también cree que todas la decisiones de la política económica buscan contener la inflación. «De todas formas, distintos indicadores muestran que la sostenibilidad del actual esquema se volvió más frágil», alarmó.

Las críticas del mercado por el fin de la tasa «endógena»

Con el fin de la política monetaria de tasas y el traspaso al sistema de agregados monetarios, el Gobierno junto con el Banco Central pretendieron generar una «tasa endógena», que es aquella que no está fijada directamente por el BCRA, sino que se determina por el mercado, en función de la oferta y demanda de dinero. Pero con la salida desprolija de las LEFIs y la necesidad de reponer los pases pasivos para controlar las presiones de liquidez, el mercado empezó a dudar del esquema.

«Respecto de la endogeneidad de la tasa de interés en pesos, luego de haber visto al BCRA operando REPO durante la semana pasada y el arranque de esta, la afirmación no resiste análisis y poco favor le hace a la credibilidad del discurso y diagnóstico oficial seguir insistiendo con eso. La tasa está condicionada por el nivel del dólar, en el mejor de los casos y forzando lo discursivo. Con lo cual no es endógena. Más bien, será lo que tenga que ser para que el FX no supere los $1.300«, dijeron desde Outlier.

Las perspectivas con el dólar

En lo que se refiere al dólar, desde la consultora 1816 recordaron que el Tipo de Cambio Real está en nuevos máximos de 14 meses (aunque sigue en niveles históricamente apreciados) gracias a que «los precios al consumidor no reaccionaron a la depreciación nominal del peso». Así, podemos recordar que, en lo que va de julio, el dólar oficial aceleró su suba al avanzar 7,8%.

Esta escalada se dio pese a que hubo una fuerte intervención oficial en la curva de futuros. Esta semana se conoció que el interés abierto (o sea la cantidad de contratos vigentes) alcanzó un nuevo máximo tras varios años con un total de coberturas por u$s7.071 millones. De esta forma, desde la city aseguran que el Gobierno se mantiene en la búsqueda de disminuir las expectativas de devaluación incrementando su participación en este mercado.

Consultado por Ámbito con relación a si la suba de tasas impactará en la cotización del dólar durante agosto, el economista Gustavo Ber, respondió: «No creo que cambié demasiado a corto plazo, por lo tanto esperaría que siga en torno a los $1.300, más allá del reacomodamiento alcista de las tasas. Lo importante sería que se reduzca la volatilidad de las tasas a fin de no afectar en el tiempo a la actividad económica ni las expectativas de los agentes«.

Inflación: ¿hay traslado a precios o sigue la calma?

Desde Eco Go aseguraron que «respecto a la inflación, por ahora el traslado a precios sigue siendo bajo. La contracara fue el proceso de dolarización, que se agudizó». Pese a esto, sin embargo, influirán en las perspectivas del mes que está por arrancar, los aumentos previstos en transporte, las cuotas de la medicina prepaga, el cable y la telefonía móvil, los alquileres y los combustibles en la mayoría de los casos con subas por encima de la inflación pasada.

Según la última publicación del REM del Banco Central (BCRA), para los meses siguientes hubo una leve corrección de las proyecciones de inflación, pero se mantuvieron los guarismos mensuales cercanos al 2%.

