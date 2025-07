Con el ADN argentino, los Pumitas vencieron a Gales en su estreno en el Mundial M20

A todo se sobrepuso el equipo argentino. A un mal comienzo, a dos tarjetas amarillas en la primera media hora de juego, y también a algún fallo discutible del árbitro sudafricano Griffin Colby en el segundo tiempo. Y lo hizo con entereza, sin perder los nervios, enfocándose en el juego. Explotando las mismas cualidades que demostró en el Rugby Championship, el torneo previo a esta copa: buena obtención en el line (vía Tomás Duclos y Santiago Neira, preferentemente), empujando con coordinación en el scrum, y a partir de conseguir pelotas de calidad en esas formaciones, lanzar con eficacia a los veloces y fuertes tres cuartos (el capitán Felipe Ledesma, Pedro Coll, Bautista Lescano, Timoteo Silva), sobre todo en el segundo tiempo.

Trabajó mucho Argentina, batalló incansablemente y así consiguió imponerse a Gales, un equipo sólido, que finalizó tercero en la versión juvenil 2025 del Seis Naciones. Los Pumitas, incluso, repitieron los defectos detectados en las derrotas previas ante las potencias del sur (Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica).

Fundamentalmente se notó cierta fragilidad defensiva, expuesta en la primera parte del encuentro. En ese inicio el equipo pagó muy caras las indisciplinas. A los tres minutos ya cargaba con un try penal en la espalda y una amonestación en el legajo: la del fullback de Hindú, Pascal Senillosa. Y apenas los chicos vestidos de albiceleste pretendían reorganizarse con quince integrantes, otra vez, gracias a un lindo try del hooker del SIC, Tadeo Ledesma Arocena, de atropellada, que traía la paridad en el marcador, llegó la segunda tarjeta amarilla. Agustín García Campos, octavo de Regatas, fue penalizado por una infracción flagrante con diez minutos fuera del campo.

Y otra vez a remar contra la corriente. A esa altura del partido, una fuerte corriente galesa que soplaba y soplaba. Un penal del infalible apertura Harri Ford (luego reemplazado por Harri Wilde, afortunadamente no tan preciso a los postes como aquel) y tries del pilar izquierdo Ioan Emanuel y del ocho Evan Minto, le permitieron a los británicos sacar una ventaja amplia, que parecía definitiva. Sin embargo…

Golpeado y en el piso, resurgió. Apareció el ADN Puma. Esa virtud difícil de explicar, ese plus que contagia la camiseta, que transmite el yaguareté cosido contra el pecho y que convierte a simples mortales en superhéroes capaces de las más complejas hazañas.

Los Pumitas se transformaron y dieron vuelta la historia metiendo, luchando, pensando, jugando y ejecutando con precisión. Jugando con los backs y definiendo con los forwards en una larga y efectiva sucesión de pick and go, para que Agustín García Campos, el octavo de Regatas, apoyara la pelota en el ingoal galés a falta de seis minutos de juego y darle al seleccionado el espaldarazo definitivo para contener al oponente, batirlo y sumar los primeros puntos del certamen. Puntos vitales pensando en la clasificación a la segunda etapa.

Siempre es importante arrancar ganando. Y más aún teniendo del otro lado a un rival de fuste, con historia y pergaminos. Pero habrá que mejorar sustancialmente en varios aspectos del juego. La atención deberá centrarse en la disciplina. Es mucha ventaja jugar con un hombre menos y casi insostenible hacerlo con uno menos a lo largo de veinte minutos, en un lapso de media hora de partido, como consecuencia de dos amonestaciones seguidas.

El staff cuenta con algunos días para trabajar, y el clima, con los puntos en el bolsillo es el apropiado. Hacerlo en un ambiente de derrota es más complicado. Las virtudes también hay que potenciarlas. El equipo cuenta con muy buenos jugadores que, para el segundo encuentro, entrarán a la cancha liberados de la presión que todo estreno acarrea, y se prevé que jugarán más sueltos. Y en caso de que se presente un nuevo contratiempo, el equipo ya sabe que cuenta con algo más: el ADN Puma que vuelve superhéroes a simples mortales, sean hombres experimentados o chicos de hasta veinte años.

La síntesis

Argentina (34): Pascal Senillosa; Timoteo Silva, Pedro Coll, Felipe Ledesma (capitán) y Bautista Lescano; Rafael Benedit y Félix Corleto; Santiago Neyra, Agustín García Campos y Tomás Dande; Alvaro García Iandolino y Tomás Duclos; Tomás Rapetti, Tadeo Ledesma Arocena y Juan Ignacio Rodríguez.

Cambios: ST: 4 minutos, Pampa Storey por Duclos; 16m, Diego Correa y Gael Galván por Rodríguez y Rapetti; 19m, Fabricio Griffo por Corleto; 31m, Valentino Freiria por Neira; 34m, Jerónimo Otaño por Ledesma Arocena, y 35m, Aquiles Vieyra por Silva.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda.

Gales (27): Jack Woods, Elijah Evans, Osian Roberts, Steffan Emanuel y Aidan Boshoff; Harri Ford y Sion Davies; Harry Beddall (capitán), Evan Minto y Deian Gwynne; Nick Thomas y Kenzie Jenkins; Sam Scott, Harry Thomas e Ioan Emanuel.

Cambios: ST: 9 minutos, Dan Gemine por Nick Thomas; 16m, Tom Bowen por Boshoff; 18m, Caio James por Minto; 19m, Louie Trevett, Saul Hurley, Owain James y Harri Wilde por Emanuel, Harry Thomas, Scott y Ford; 26m, Boshoff por Evans, y 34m, Ellis Lewis por Davies.

Entrenador: Richard Whiffin.

Primer tiempo: 3 minutos, try penal (G); 14, gol de Benedit por try de Ledesma Arocena (A); 20, penal de Ford (G); 24, gol de Ford por try de Emanuel (G); 28, gol de Ford por try de Minto (G); 32, try de Rapetti (A), y 34, gol de Benedit por try de Silva (A). Parcial: Argentina 19 vs. Gales 24.

Amonestados: 3 minutos, Senillosa (A), y 19, García Campos (A).

Segundo tiempo: 2 minutos, try de Rapetti (A); 9, penal de Ford (G); 12, penal de Benedit (A), y 37, gol de Benedit por try de García Campos (A). Parcial: Argentina 15 vs. Gales 3.

Arbitro: Griffin Colby (Sudáfrica).

Cancha: Payanini Center (Verona).