Comprar televisores y celulares más baratos vía courier desde Tierra del Fuego: cuándo podrá hacerse y cuál será la rebaja de precios

El nuevo régimen para comprar productos tecnológicos directamente desde las empresas radicadas en Tierra del Fuego y recibirlos mediante servicios de courier se encuentra en una etapa decisiva para su implementación. La centralidad recae en ARCA, el organismo responsable de desplegar el sistema que articulará fabricantes, consumidores y la Aduana, con el objetivo de asegurar un proceso regulado y eficiente.

El sector empresarial sigue atento la evolución, ante la posibilidad de que los consumidores accedan a precios más bajos gracias a la eliminación de intermediarios y ciertos beneficios fiscales. Sin embargo, advierte sobre costos adicionales, como una alícuota mayor de Ingresos Brutos provincial para ventas minoristas.

Distintas fuentes empresarias aseguran que ARCA debe desarrollar el aplicativo que permitirá poner en marcha el régimen. Este punto todavía no está resuelto, por lo que el proceso no está habilitado en las plataformas de los fabricantes de electrónicos. Las compañías prevén que en un plazo máximo de 15 días este desarrollo debería estar operativo, pero todo depende de los tiempos del organismo.

Mientras tanto, las distintas empresas que fabrican productos electrónicos en Tierra del Fuego están analizando de qué manera pondrán en marcha el régimen y desde qué plataformas podrán los consumidores comprar sin impuestos, obteniendo así precios más bajo.

Lasempresas que fabrican productos electrónicos están analizando de qué manera pondrán en marcha el régimen y desde qué plataformas podrán los consumidores comprar sin impuestos

La Resolución General 5727/2025, y su anexo, el organismo que dirige Juan Pazo estableció el procedimiento para la aplicación del “Régimen simplificado de importación de pequeños envíos del Área Aduanera Especial”, creado a partir del decreto 334/2025. El Gobierno apunta, de esta forma, a que el consumidor pueda adquirir, desde su hogar y a menor costo, bienes producidos bajo el esquema de estímulos fiscales de la provincia.

Uno de los principales atractivos del sistema son los beneficios fiscales para el consumidor. Todos los artículos adquiridos bajo este programa quedan exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuestos Internos y otros tributos nacionales. La base legal emana de la Ley 19.640 y su régimen industrial especial, diseñado para promover las actividades fabriles en Tierra del Fuego con ventajas fiscales tanto a fabricantes como a compradores.

¿Desde dónde se podrá comprar?

La operatoria prevista contempla que los sitios web de los fabricantes -algunas firmas incorporarán una sección en sus plataformas existentes, otras crearán nuevos portales- se encuentren integrados con ARCA.

Al momento de la compra,el usuario selecciona el producto -televisores, aires acondicionados, celulares u otros- y completa un formulario con sus datos. Una vez ingresada la información, ARCA revisa la solicitud y responde con un código de validación: este código habilita al comprador a finalizar la operación y al artículo a egresar de Tierra del Fuego bajo el régimen especial. Si la compra no cumple los requisitos, el sistema la rechaza.

El nuevo sistema limitará la cantidad de artículos y el valor total que cada usuario podrá adquirir por operación El nuevo sistema limitará la cantidad de artículos y el valor total que cada usuario podrá adquirir por operación

Los fabricantes esperan que la validación del código ocurra de inmediato, casi en tiempo real. Esta simultaneidad facilitaría la experiencia de compra y permitiría que el usuario reciba la confirmación en pocos segundos, evitando esperas innecesarias.

El despacho aduanero especial se activará exclusivamente mediante este código y toda la operatoria contará con trazabilidad digital, lo que dará una capa adicional de control para el Estado y las empresas.

El esquema no solo implica un cambio en cómo se tramitan las compras en línea, sino que también introduce topes para el consumidor, limitando la cantidad de productos y el valor máximo permitido en cada transacción. Esto busca evitar reventas masivas y mantener el objetivo de favorecer la compra minorista directa.

El límite principal es la posibilidad de adquirir hasta tres unidades de la misma especie por año calendario y por destinatario. El monto total de cada orden no puede superar los tres mil dólares

Concretamente, el límite principal es la posibilidad de adquirir hasta tres unidades de la misma especie por año calendario y por destinatario. El monto total de cada orden no puede superar los U$S 3.000, según el tipo de cambio vendedor del Banco Nación de la fecha previa a la compra, sin importar el peso de los productos involucrados. No existe tope mensual o anual de envíos, pero siempre debe respetarse el máximo de tres ítems por tipo.

El rol del courier y el costo del envío

Otro aspecto central es que será obligatorio el uso de un courier autorizado para trasladar el producto desde Tierra del Fuego hasta el destino final.

En la operatoria, interviene un agente de transporte logístico que puede ser designado por el fabricante o seleccionado por el consumidor. Algunas empresas podrían incorporar el costo del envío en el precio final del producto, mientras que otras ofrecerán el traslado como un ítem separado y permitirán así que el usuario elija entre distintas alternativas según la urgencia, la distancia y el tipo de mercadería de que se trate.

Los consumidores podrán elegir entre diferentes alternativas de transporte según urgencia y ubicación (Foto: Shutterstock) Los consumidores podrán elegir entre diferentes alternativas de transporte según urgencia y ubicación (Foto: Shutterstock)

La simulación del costo del envío será un elemento decisivo. Al ingresar al sitio y seleccionar el producto, el consumidor podrá estimar el valor del transporte antes de completar la compra. Esto aportará transparencia y permitirá comparar distintas opciones, como ocurre con cualquier compra en el exterior vía courier. Además, la elección entre un servicio exprés o uno regular dependerá de la localidad de destino y el tiempo que el comprador esté dispuesto a esperar.

Este factor podría neutralizar parcialmente la ventaja de los precios de fábrica, aunque la reducción de pasos intermedios y la eficiencia logística buscan compensar el impacto de los nuevos costos. “Todas las empresas trabajamos con firmas de logística. Los canales y circuitos de distribución están super aceitados. Por lo tanto, es cuestión de ser lo más competitivo posible”, dijeron a Infobae en una de las empresas fabricantes.

Impacto del régimen en los precios

El atractivo principal para los consumidores es la promesa de obtener precios más bajos en electrónica, por efecto combinado entre cambios impositivos y la venta directa. El salto entre el valor ofrecido en el canal habitual y el que surgirá con el nuevo régimen dependerá de varios elementos, pero en tres empresas consultadas admiten que las rebajas podrían oscilar entre 20% y 30 por ciento.

La alícuota de Ingresos Brutos, representa 3 puntos porcentuales más que si la venta se realiza al por mayor (Foto: Shutterstock) La alícuota de Ingresos Brutos, representa 3 puntos porcentuales más que si la venta se realiza al por mayor (Foto: Shutterstock)

Desde el sector explican, por ejemplo, que mientras que algunos factoren juegan a favor del precio, otros juegan en contra si se comercializa de forma minorista. Es el caso de la alícuota de Ingresos Brutos, que representa 3 puntos porcentuales más que si la venta se realiza al por mayor.

Además, existe la incógnita sobre cómo se trasladará el precio final al usuario, ya que habrá que estudiar cómo se moverán los costos de logística y si los envíos fraccionados mantendrán la competitividad que se propone.

Las empresas consideran que este canal directo coexistira con el circuito tradicional y no reemplazará todas las modalidades de venta

Las empresas consideran que este canal directo coexistira con el circuito tradicional y no reemplazará todas las modalidades de venta. Una razón central es que muchos retailers del país ofrecen líneas de crédito propias y financiamiento. La porción del mercado que realiza compras en cuotas o que valora el crédito personalizado posiblemente siga prefiriendo comprar en estos comercios de electrodomésticos y electrónica.

A su vez, las webs de los fabricantes deberán adaptarse e integrarse al nuevo sistema para formar parte de este régimen; no todas las compañías están en condiciones de cumplir estos requisitos de forma inmediata.

Retos internos y coordinación

La industria reconoce que este proceso requiere una coordinación minuciosa entre el sector privado y el Estado. El diseño técnico de ARCA y la definición de procesos logísticos demandan reuniones periódicas entre las partes. Está prevista una reunión sectorial la próxima semana para ajustar detalles críticos y avanzar sobre los últimos ajustes antes de la puesta en marcha.

Hasta que ARCA libere el manual para desarrolladores y finalice el aplicativo, ni las empresas ni los consumidores pueden aprovechar los beneficios del régimen Hasta que ARCA libere el manual para desarrolladores y finalice el aplicativo, ni las empresas ni los consumidores pueden aprovechar los beneficios del régimen

Hasta que ARCA libere el manual para desarrolladores y finalice el aplicativo, ni las empresas ni los consumidores pueden aprovechar los beneficios del régimen.

Las fuentes consultadas enfatizan que el proceso aún está en fase de análisis. Por un lado, existe la oportunidad para que el consumidor acceda formalmente a electrónica más barata; por otro, el cambio puede afectar la relación entre fabricantes y retailers. Si los comercios tradicionales ven mermadas sus ventas, podrían ajustar el volumen de compras a las fábricas, lo que fuerza un delicado equilibrio en la cadena de valor.

El consumidor argentino compara cada vez más los valores internos y externos y espera alternativas para mejorar el poder adquisitivo en productos tecnológico

El Gobierno, en tanto, busca ampliar canales comerciales y estimular la demanda, así como aliviar los precios al usuario final. El consumidor argentino compara cada vez más los valores internos y externos y espera alternativas para mejorar el poder adquisitivo en productos tecnológicos.

El sistema courier no asegura que todos los productos estén necesariamente más baratos, pero suma opciones y flexibilidad para la compra de electrónicos nacionales. La expectativa del sector es que la reducción de ciertos impuestos y la venta directa permitan precios competitivos, siempre que los gastos de envío y cargos extra no anulen el beneficio.

