Cinco gobernadores confluyen en un frente electoral nacional diferenciado de Milei y el kirchnerismo

El vocero del encuentro fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien confirmó la intención de armar un frente electoral nacional entre distintas expresiones partidarias que no coinciden con el peronismo kirchnerista ni con los libertarios. No tendrán candidatos en CABA ni en provincia de Buenos Aires.

“Decidimos no tomar atajos, no hacer la simple ni la cómoda y dar una pelea en representación de una Argentina federal que necesita vocería en el Congreso. Y tomamos la decisión de competir en esta elección y conformar un frente común”, remarcó Torres en la puerta de la Casa de Chubut, en la cuidad de Buenos Aires.

Juan Schiaretti y Martín Llaryora al llegar a la reunión de gobernadores y dirigentes provinciales en la ciudad de Buenos Aires

El gobernador patagónico fue el anfitrión de sus colegas Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba; peronista del “cordobesismo”) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). También participó Juan Schiaretti, el exgobernador cordobés y excandidato a Presidente en 2023.

En los últimos días, tanto Pullaro como Torres habían sido muy elogiosos de la figura de Schiaretti, quien lleva meses armando una fuerza centrista. “Hay una expresión nacional”, coincidieron los participantes ante LA NACION y señalaron que comienza con estos cinco gobernadores pero se pueden sumar más.

Los mandatarios que integran el acuerdo emitieron un comunicado que señala: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina. Todos, el gobierno nacional y nuestros gobiernos provinciales, hemos hecho los ajustes necesarios para conseguir en la Nación y las Provincias el equilibrio fiscal imprescindible para avanzar en los cambios que necesitábamos en forma sustentable», arranca.

Agrega que “ese esfuerzo de todos los Argentinos es innegociable. Como lo es para nosotros, que representamos al interior productivo, que esos avances incluyan las obras de infraestructura imprescindibles para desarrollar nuestras provincias, único camino para desarrollar el país».

“En ese sentido, es también nuestro deber cuidar a nuestra gente y ser capaces de crecer en armonía y con igualdad de oportunidades para cada uno de los 47 millones de argentinos -añade-. Por eso, hemos decidido competir mancomunadamente en las elecciones de octubre, sabiendo que la realidad actual nos exige vocerías que defiendan a la Argentina del trabajo.

Ignacio Torres ofició de vocero del encuetro

El documento cierra: “Con nuestra mirada: la de quienes cuidan cada peso, producen, invierten y reivindican todos los días a la Argentina del trabajo. Una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo. Queremos una Argentina pujante, justa y segura. Una Argentina sin violencia ni grietas innecesarias. Una Argentina donde podamos vivir en paz, trabajar con dignidad y soñar sin límites. Nuestra vocación es clara: construir, todos los días, la Argentina de los sueños de todos».

Torres sostuvo que esta fue la primera reunión en la que coincidieron en la “necesidad de tener una agenda parlamentaria que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo”.

Admitió, como ya lo venían haciendo los mandatarios, que tienen necesidad de contar con “vocerías en lo que va a ser una reforma fiscal, donde las provincias somos vinculantes». El próximo encuentro va a ser también con los jefes de bloques, “hoy estamos para representar a esa Argentina que no se siente representada y en nuestros distritos tomamos una decisión clara, una decisión nítida”.

También apuntó que hay “colegas que se van a sumar, que ya nos hicieron llegar la voluntad de formar parte de este frente. Lo van a decir ellos mismos, llegado el momento. Hoy hay muchos legisladores, senadores y diputados que se sienten acéfalos de una representación nacional y que tienen una mirada que coincide con la mirada que tenemos nosotros y que en este frente van a encontrar un espacio político con una mirada a futuro de desarrollo que no pierda tiempo en fetiches setentistas y en discutir el pasado y que entendamos que hoy hay cuestiones urgentes e importantísimas”.

La conformación de este frente ratifica que Schiaretti encabezaría la lista de diputados en Córdoba. Su ingreso al Congreso lo posicionaría como referente de los reclamos federales. En el armado que viene realizando, las figuras de cada provincia asumen el compromiso de postularse.

Por otro lado, hay versiones de que los peronistas disidentes y cercanos al Gobierno nacional, Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) podrían armar listas con el peronismo kirchnerista para las candidaturas nacionales.

Proyectos propios

Los cinco gobernadores ratificaron que avanzarán en sostener -junto a sus colegas de todo el país y CABA- los dos proyectos que tienen media sanción del Senado, el de distribución del Fondo de ATN y de los impuestos a los combustibles líquidos (con la eliminación de fiduciarios). “Nosotros no estamos mendigando nada que no nos corresponda y no estamos atentando contra ningún equilibrio fiscal. Cuando hablamos de asignaciones específicas, hablamos de lo mismo”, reiteró Torres.

Y volvió sobre que la propia Casa Rosada, en el arranque de la gestión de Javier Milei “hizo referencia a terminar con el curro de los fideicomisos. Si yo termino con un fideicomiso que se financia a través de un impuesto que no se coparticipa, ese dinero va a las arcas nacionales. Esa voracidad recaudatoria a nivel nacional también la vemos reflejadas en estos últimos 20 años en haber creado cada vez más asignaciones específicas que achican la masa coparticipable federal”.

En esa línea, agregó que el objetivo es distribuir los recursos entre todas las provincias para que “efectivamente se haga el mantenimiento de esas rutas. Si yo tengo un funcionario, por ejemplo, que subejecuta una partida no le digo ‘sos un campeón, estás ahorrando’, lo echo. Por ley, tenés que cumplir con la ejecución de esa partida. Entonces, eliminamos esa asignación específica y se distribuye, lo que no afecta el equilibrio fiscal porque es plata que no se puede usar para otra cosa”.

Con la colaboración de Manuel Casado