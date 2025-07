Cinco factores que podrían frenar el crecimiento económico en el segundo semestre, según economistas

Esta semana se conoció que la actividad económica cayó 0,1% en mayo respecto de abril, aunque se ubicó 5% por encima del mismo período del año pasado. Así, el nivel de actividad en el quinto mes del año estuvo apenas 0,7% por encima del registrado en diciembre.

“Tras el rebote posterior a la caída de 2024, el crecimiento parece haberse amesetado. En comparación con diciembre, la actividad acumula un alza de solo 0,7%, impulsada principalmente por lo ocurrido en el primer bimestre. Se estabilizó en un nivel que todavía no alcanza el pico previo: está 0,6% por debajo de junio de 2022. El arrastre estadístico para lo que resta del año implica un crecimiento del 4,7%”, analizó la consultora LCG.

En el Gobierno, en cambio, destacan que el índice tendencia-ciclo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) —que elimina la estacionalidad y los factores irregulares como paradas por mantenimiento— se encuentra en máximos históricos. “En mayo, este índice superó en 1,8% el pico alcanzado al inicio del último ciclo recesivo, en julio de 2022”, señaló Martín Vauthier, director del BICE e integrante del equipo económico del ministro Luis Caputo.

De cara al segundo semestre del año, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, enumeró cinco factores que podrían derivar en un “escenario recesivo”.

En primer lugar, advirtió sobre una mayor presión cambiaria en un contexto de menor oferta de dólares, lo que podría frenar el proceso de desinflación. En julio, el tipo de cambio subió 6,6%, aunque por ahora el impacto en los precios es acotado y se espera que la inflación se mantenga por debajo de 2%.

Luego, mencionó la suba de las tasas de interés para las empresas y el aumento de la morosidad, especialmente en los préstamos a familias. “Esto anticipa un freno del crédito al sector privado”, señaló Sigaut Gravina, una visión que comparten las entidades bancarias.

En tercer lugar, indicó que la producción local de bienes transables (aquellos que se pueden comercializar con el exterior) está siendo desplazada por las importaciones, producto de la apreciación cambiaria y la apertura comercial. “La demanda interna crece, pero se satisface con productos importados y no con producción nacional”, explicó, apoyado en un gráfico que muestra cómo el consumo de bienes importados crece más rápido que el de productos locales.

Como cuarto factor, mencionó que los salarios podrían crecer por debajo o al mismo ritmo que la inflación, mientras que el empleo permanecería estancado. “Tras haber alcanzado un pico en febrero, el salario real formal está en retroceso y no se están creando puestos de trabajo de calidad”, advirtió.

Según el informe de salarios publicado ayer por el Indec, los ingresos del sector público superaron a la inflación en los primeros cinco meses del año (15% de aumento frente al 13,3% de suba de precios), pero el sector privado registrado mostró una pérdida de poder adquisitivo, con un incremento salarial de solo 11,8%.

Por último, el economista de Equilibra se refirió al sector energético, y a cómo la incertidumbre en torno al juicio por la expropiación de YPF, junto con la caída del precio internacional del petróleo, podría limitar el crecimiento. El barril Brent acumula una baja superior al 10% en lo que va del año y cotiza actualmente a US$68.

“La producción de minas y canteras se estabilizó en lo que va de 2025, luego de haber crecido sostenidamente durante el último lustro”, apuntó Sigaut Gravina.

“Seguimos estimando un sendero de a c tividad e c onómi c a c on altibajos, que difícilmente se traduzca en un crecimiento sostenido y vigoroso en los próximos meses. Proyectamos un crecimiento de alrededor del 5% anual para 2025, de los cuales 4,7 puntos porcentuales se explican por el arrastre estadístico que dejó la recuperación hasta mayo”, concluyó LCG.