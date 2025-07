Charlas de quincho: distancias que se miden en milanesas y los alfajores que se llevó el Estado

Semana cargada en la política criolla. El dólar se mueve y preocupa. El Congreso también se mueve y dejó heridas en el Gobierno, con un jueves donde la oposición le ganó con baile 6-0 a La Libertad Avanza , que estalló de furia contra los «degenerados fiscales» (que no son los jubilados, sino los senadores) y contra la vice Victoria Villarruel . La distancia creció entre ambos y ya no se oculta. Se mide en tuits, en los kilómetros que separan Buenos Aires de Tucumán y también en milanesas.

La oficina de Serenito, periodistas atrapados, milanesas con Juez

Esta semana uno de los despachos de Balcarce 50 volvió a cobrar vida tras varios meses sin uso. Se trata de las oficinas que pertenecieron a Eduardo Serenellini, el periodista devenido en secretario de Prensa que renunció a fines de enero, tras diferencias con Javier Milei y con Manuel Adorni. El vocero, justamente, quedó a cargo de la Secretaría de Comunicación y Medio, ya que terminó absorbiendo sus funciones.

El lugar, que supo reunir a personajes variopintos y hacer del reunionismo un modo de gestión, funcionó esta vez para capacitar a periodistas en el uso de la Boleta Única de Papel, en un taller a cargo del Ministerio de Interior y la Cámara Nacional Electoral. Con las pantallas apagadas, las cortinas cerradas y sin más convite que una jarra de agua, el encuentro fue sin duda mucho más útil, pero a la vez más austero, que los celebrados allí por el exfuncionario.

Vale recordar que el exsecretario de Prensa tenía previsto organizar en diciembre un suntuoso brindis en el Palacio Libertad con 350 invitados, vinculados más a las relaciones públicas que a los medios de comunicación. En ese entonces, Javier Milei eludió la invitación con motivo de su gira por Italia, aunque en su entorno expresó disconformidad con el evento, que contrastaba con los recortes en el gasto público. Fue el fin. Luego, de manera reciente a «Serenito» se lo vio fatigando eventos del Día del Periodista, en un intento de volver a la profesión, o al menos mostrarse como un trabajador de prensa, como uno más (claro, ya no lo es ni lo será). En esos trajines recibió solo indiferencia mientras se abalanzaba, como en los viejos tiempos, sobre las bandejas de bocaditos de queso.

Pero, volviendo a la Casa Rosada, si bien los periodistas acreditados pudieron moverse libremente por las que supieron ser oficinas de Serenellini, no pasó lo mismo en el resto de Balcarce 50. Las restricciones para circular siguen estando a la orden del día y hacen de Casa Rosada un verdadero laberinto.

Por caso, el miércoles durante el agasajo del Presidente al ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, la prensa no pudo salir de la Sala de Periodistas ubicada en el primer piso. Tampoco al día siguiente se pudo bajar al Patio de las Palmeras mientras Milei y su Gabinete saludaban a través de la reja que separa el edificio de la Plaza de Mayo. “Mi jefe me dijo que debo entregar este papel urgente”, le explicaba -sin éxito- una trabajadora a un joven empleado de Casa Militar ocupado en vallar el área.

Javier Milei agasajó al Titán Sturzenegger por desmembrar el Estado a puro decreto. Presidencia

Mientras tanto, Olivos tuvo visitas. La fallida vigilia por el 9 de julio finalmente se hizo en la quinta presidencial, y tuvo como invitados al ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo de trabajo. Se desconoce el menú ofrecido a la troupe, pero hay temor de que las milanesas de la quinta, que figuran entre los platos más famosos del menú, se vuelvan sinónimo de traición.

Resulta que esa fue la comida compartida entre el jefe de Estado y Luis Juez la semana pasada. “Nada mejor que las milas de Olivos con un gran amigo”, posteó entonces el senador nacional junto a una foto con Javier Milei. Finalmente, el cordobés terminó votando a favor del aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

Tucumán: Villarruel sí, Milei no

La mancha venenosa es un juego de la niñez, que se practica cada vez menos, que consiste en correr para evitar ser «manchado» por el circunstancial «envenenado». Algo así sucedió con la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel durante su visita a Tucumán el pasado 9 de Julio, que se sumó, a su modo, a los festejos por el 209° aniversario de la Declaración de la Independencia.

Alrededor de las 14 ingresó al Museo Casa Histórica, ubicada a dos cuadras de la Casa de Gobierno. Los que faltaron a la cita, pese a que la votaron en la fórmula que integró con el presidente Javier Milei, fueron los integrantes de La Libertad Avanza de Tucumán, ante la posibilidad de que cualquier gesto de cortesía pudiera leerse como un acercamiento. Se hubiera traducido, casi con seguridad, en tarjeta roja de las filas libertarias. «Desde el día anterior sabíamos que llegaba a Tucumán pero a nadie se le ocurrió ni siquiera proponer una delegación de recepción. Se hubiera visto como una traición», le confesó a Ámbito un profesional del interior de la provincia que se sumó hace unos meses a la LLA tucumana.

Villarruel visitó la Casa Histórica, a diferencia de Milei que alegó problemas de niebla para no asistir a la vigilia. Prensa Senado

La sola presencia de Villarruel, quien el fin de semana generó ruido en las redes con sus respuestas directas a los usuarios, creó un gran contraste frente al faltazo de Milei a la Vigilia de la Independencia por problemas en los vuelos debido a la niebla, según se comunicó. «Si hubiera tenido voluntad, ya que su viaje no dependía de un vuelo de línea, podría haber estado en el Tedeum y en el desfile, como hicieron otros presidentes», se quejó un funcionario de la Casa de Gobierno.

Villarruel no dejó pasar esa sensación de desplante y en contacto con los medios, en la Casa Histórica, sostuvo que no solo llegaba a Tucumán como vicepresidente de la Nación. «Vengo como argentina. He venido muchas veces, tengo muchos amigos en esta provincia. ¿Cómo no estar en un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia?«, dijo. Se le consultó sobre si mantiene diálogo con Milei, que al día siguiente la trató de «traidora» en la Bolsa de Comercio, aunque sin mencionarla. «Por mi parte no hay un diálogo cortado, es el Presidente de la Nación y lo respeto», sostuvo. Lo curioso del faltazo de Milei es que mientras el Gobierno anunciaba la suspensión del viaje por cuestiones climáticas, aviones de Aerolíneas despegaban con normalidad en sus vuelos regulares a Tucumán.

Villarruel no fue recibida por autoridades provinciales tucumanas pero estuvo todo el tiempo acompañada por la senadora nacional Beatriz Ávila (del Partido por la Justicia Social), quien tiene una buena relación con el gobernador Osvaldo Jaldo. Al día siguiente Ávila votó junto con sus pares peronistas para infringirle un duro revés al Gobierno con la aprobación de varios proyectos de ley. Hasta ahora, el día más duro para Milei en el Congreso de la Nación. Ávila, en representación del gobierno tucumano, le obsequió a Villarruel una placa por la visita y un tradicional poncho tucumano, cuando todavía se encontraban en el solar histórico. Desde allí, la vicepresidenta fue a la Iglesia Catedral y se sacó las ganas de gritar «¡Viva la Patria!» cuando estaba punto de subir al vehículo oficial, junto a tucumanos que la reconocieron y se mostraron contentos por la visita.

La vice, además, no dejó pasar la ocasión para probar el tradicional sánguche de milanesa tucumano. Un manjar del que se apropiaron en la provincia norteña aunque se coma en todo el país desde tiempo inmemoriales. Pero nadie en su sano juicio se lo discutiría a un hombre de a pie en el Jardín de la República. Como sea, Villarruel pasó por el famoso bar Los Eléctricos, el templo de esa preparación. Otra vez, como en el caso de Luis Juez, la distancia se mide en milanesas. Un plato convertido en símbolo de discordia.

Los noventa, pero con China

Corría el año 1994 cuando Miguel Harutinuian dejó su Armenia natal y, atraído por el paraíso que ofrecía el menemismo, llegó a la Argentina. Este ingeniero formado en la Unión Soviética, de la que Armenia era parte, arribó a Buenos Aires con 900 dólares. O 900 pesos, si el lector prefiere. Durante sus primeros años en el país fue empleado en una fábrica de calzados en Soldati, mozo en un restaurante donde se sazonaba con los condimentos de su tierra, artesano de ferias y otros rebusques. Luego, logró que lo contrataran en una multinacional para ejercer su profesión de ingeniero. En 2004, diez años después de escapar de la crisis posterior a la caída del muro, y tres años después de la crisis de 2001, abrió las puertas de su propia empresa, Edelflex.

En la planta de esa firma donde se producen maquinarias a medida, ubicada en el partido de Tigre, se llevó a cabo este viernes una cena de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), donde, como todo es circular, el menemismo volvió a ser recordado y no solo por los datos de color de Harutinuian, sino por el contexto económico que narraron los industriales bonaerenses en un ágape del que participaron unos pocos periodistas. “Los noventa pero peor, porque ahora está China”, sintetizó uno de ellos para graficar la situación actual.

Entre picadas con variedad de quesos y fiambres, empresarios de todos los sectores pintaron un mapa oscuro: apertura feroz de Javier Milei a la importación, dólar barato y una presión de impuestos distorsivos que atraviesa todos los niveles: nacional, provincial y municipal.

Miguel Harutinuian, en una recorrida por la planta de Edelflex.

La UIPBA atraviesa una nueva gestión en cabeza de Alejandro Gentile, director del Grupo Techint, tras el salto de su anterior titular Martín Rappallini a la UIA. Justamente, quien tomó la palabra de manera oficial en la cena, antes de que se pusieran a disposición las jugosas patas de cerdo y de ternera, fue Gentile.

“Estamos en el medio de la pelea entre Milei y Kicillof”, comenzó diciendo, para continuar: “El modelo nacional apunta a economías regionales y sectores extractivos, pero en el conurbano no hay litio ni soja. Dependemos del consumo. Las empresas que no están enganchadas a esos motores la tienen difícil”. “Buscamos la manera de sobrevivir y de adaptarnos a Milei. Hoy competimos con China, Brasil, Europa. A los industriales bonaerenses se nos acusa, pero nadie nos regaló nada”, siguió Gentile. El titular de la UIPBA apuntó contra el reparto de recursos: “Damos mucho más de lo que vuelve. Bancamos desde Buenos Aires el régimen de Tierra del Fuego, la gasificación de Córdoba o las rutas de todo el país”, dijo, para dar lugar a la pulseada por la carga impositiva.

En ese marco, la entidad tiene una agenda de trabajo impositiva con la provincia y los municipios, una laboral (“hoy un juicio te lleva puesta una empresa”) y una tercera ambiental. “Ninguno de nosotros aceptaría las condiciones de trabajo de los países asiáticos que hoy tienen la puerta abierta”, se explayó

Estuvo presente buena parte del Consejo Directivo de la UIPBA, que agrupa a empresarios metalúrgicos, textiles, del calzado, maquinarias y un largo etcétera. En general, creen que es difícil competir con China en rubros de mano de obra intensiva como el textil, y es posible hacerlo en rubros de tecnología y valor agregado. Pero todos entienden que para facilitar la importación sin obstáculos, las condiciones impositivas deberían ser similares a las de los países que venden sus productos en estas pampas. Sino, las firmas locales están en desventaja.

“El costo de los servicios en dólares se cuadriplicó, y todos agregan un porcentaje de tasas e impuestos. Es muy difícil”, expresaba un industrial. Otro comentó su expansión productiva a Chile y mencionaba dos cuestiones: los costos operativos se reducen en un 50% en el país trasandino, y las cadenas intermediarias en Argentina que encarecen los insumos importados para producir.

Hubo, claro, quejas al tipo de cambio. “Estamos pagando la baja de la inflación con desempleo”, se lamentaba un empresario. También mencionaron ejemplos del daño que produjo la importación de maquinarias usadas. “En Paraguay tuvieron que dar marcha atrás porque llegaban autos y máquinas de Fukushima, con radiación nuclear, que en Japón se los querían sacar de encima”, ejemplificaban.

“No existe una potencia mundial que no tenga industria”, señalaba otro, entre copas de cerveza, al tiempo que dimensionaba el problema de los cierres de empresas en Buenos Aires. “El desempleado acá no se va a ir a trabajar mañana a Vaca Muerta, eso es un delirio”.

Como fuera, hubo un obsequio que se llevaron los presentes “para que sientan lo que sentimos los industriales bonaerenses”. Una caja de seis alfajores, pero que al abrirla había solo tres. Los restantes se los llevaron los impuestos: uno los nacionales, otro los provinciales y el tercero lo municipales. Algunos reclamaron la devolución de impuestos para llenar la caja, pero no todos lo consiguieron.

Los alfajores que faltan se fueron en impuestos.

Cegetistas con Kicillof: café y candidaturas

Hubo reunión con café cargado y calor político en el despacho principal de la Gobernación bonaerense. Esta vez, los que cruzaron la puerta fueron los popes de la CGT, con Héctor Daer, Hugo Moyano y Armando Cavalieri a la cabeza, para sentarse cara a cara con Axel Kicillof y buena parte de su equipo de gobierno. El motivo oficial fue analizar la situación social y económica. El real: empezar a hablar en serio del armado electoral cuando ya comenzó a rodar la danza de nombres para las elecciones del 7 de septiembre.

Fue el viernes por la tarde y duró más de dos horas. En la mesa también estuvieron Andrés Rodríguez (UPCN), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Horacio Arreceygor (Satsaid), y del lado de la provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, Walter Correa y Pablo López. Con tantos pesos pesados en un solo cuarto, las paredes vibraban.

La cúpula de la CGT con Kicillof en La Plata.

¿De qué se habló? Economía y boletas. Primero, una radiografía preocupante de la caída del consumo, los efectos en jubilados, provincias y universidades, y los números flacos que complican cerrar paritarias. Después, sí, política. La CGT quiere lugar en las listas de Fuerza Patria y lo dijo sin vueltas.

En voz alta, Daer confirmó tras el encuentro: “Abordamos también los temas políticos de cara al nuevo proceso electoral, donde coincidimos en generar un acuerdo, un proceso de unidad… Y sí, por supuesto, a eso aspiramos también: a tener representación del movimiento obrero en las listas”.

Por ahora no se habló de nombres, pero la foto dejó un mensaje claro: el sindicalismo no quiere ser convidado de piedra en el nuevo esquema electoral del peronismo bonaerense.

