Valiosa mesa de centro – Por: Beatriz Genchi

Una obra maestra de mármol fue recuperada de las profundidades del lago Nemi en la década de 1930, para desaparecer en la década siguiente. Antiguamente formaba parte de la pista de baile de uno de los barcos de recreo del emperador romano Calígula (r. 37-41 d. C.).

La comerciante de arte Helen Fioratti y su marido, Nereo, adquirieron el mosaico a una familia aristocrática italiana en la década de 1960 y lo utilizaron como mesa de centro en su departamento de Manhattan durante unos 45 años.

En 2013, Dario Del Bufalo, un experto italiano en mármol y piedra antiguos, estaba firmando copias de su libro “Porfirio” (detalles de roca ígnea de color púrpura-rojo que los emperadores romanos usaron para su arte y arquitectura), en Nueva York cuando escuchó una conversación impactante. «Había una señora con un chico joven con un sombrero extraño que se acercó a la mesa», dijo el Sr. Del Bufalo. Y él le dijo: «Qué libro tan hermoso. Oh, Helen, mira, ese es tu mosaico». Y ella dijo: «Sí, ese es mi mosaico». El Sr. Del Bufalo terminó la firma de libros para interrogar a la pareja, que reveló que el artefacto se formó sobre una mesa de café en su departamento de Park Avenue.

Antes de eso, se creía que el mosaico había desaparecido. Originalmente se usó como baldosas en un barco que se sumergió en el lago Nemi de Italia durante la antigüedad antes de ser recuperado en la década de 1930. Los mosaicos restantes se conservaban en un museo junto al lago, pero en 1944, los nazis se infiltraron en Italia y utilizaron el museo como refugio antiaéreo, quemándolo junto con su contenido durante su retirada, según afirman los italianos.

La propietaria del objeto convertido en mesa de centro era Helen Fioratti, una comerciante de arte con una galería de antigüedades europeas residente en Manhattan. En 2017, declaró al New York Times que ella y su esposo, el periodista Nereo Fioratti, habían comprado la pieza de buena fe a una familia noble italiana en la década de 1960 y no tenían motivos para sospechar que no fueran los legítimos propietarios del mosaico. Una vez que los Fioratti llevaron el mosaico a su casa, lo fijaron a una base para convertirlo en mesa. «Fue una compra inocente», declaró la Sra. Fioratti al Times en 2017. «Era nuestra pieza favorita y la tuvimos durante 45 años». Sin embargo, los fiscales de la fiscalía de distrito de Manhattan afirman que la evidencia sugiere que el mosaico fue robado del museo de Nemi. Posteriormente, fue incautado en septiembre de 2017 y devuelto al gobierno italiano.

El Sr. Del Bufalo declaró (2021) a 60 Minutes que se solidariza con la Sra. Fioratti. «Sentí mucha pena por ella, pero no podía hacer nada diferente, sabiendo que a mi museo en Nemi le falta la mejor parte que atravesó los siglos, la guerra, un incendio y luego a través de un comerciante de arte italiano, y finalmente pudo regresar al museo», dijo. «Eso es lo único que sentí que debería haber hecho».

Después de limpiarlo, el mosaico se inauguró en marzo de este año en el Museo de los Barcos Romanos de Nemi. Mientras tanto, el Sr. Del Bufalo había declaradó que quiere hacer una copia para que la Sra. Fioratti la devuelva a su apartamento en Park Avenue, porque, como explicó, «creo que me sentiría un poco mejor».

