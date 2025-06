Sin acuerdos, pero con calendario: primera reunión del Consejo de Mayo con Cornejo como voz de las provincias

Este martes se llevó a cabo el encuentro inaugural del Consejo de Mayo, que tuvo entre sus integrantes al gobernador Alfredo Cornejo, en calidad de vocero de los mandatarios provinciales firmantes del acuerdo. Aunque no se tomaron decisiones sustanciales, sí se pactó una frecuencia mensual de reuniones, con la próxima programada para el 20 de julio.

Cornejo llevó consigo los pedidos que los gobernadores habían elevado a Nación el día anterior, especialmente sobre una mejor distribución del impuesto a los combustibles y fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, según fuentes oficiales, esas discusiones ni siquiera se abordaron en esta ocasión.

En la reunión, realizada en Casa Rosada, se estableció como objetivo firmar en diciembre un documento conjunto que detalle las reformas previstas en el Pacto de Mayo rubricado el pasado 9 de julio en Tucumán, según informó el diario Infobae.

Además de Cornejo, estuvieron presentes el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Gobierno; la senadora nacional Carolina Losada, por el Senado; el diputado nacional Cristian Ritondo, por Diputados; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en nombre del sector sindical; y el presidente de la UIA, Martín Rapallini, por el sector empresarial.

«Hay voluntad para lograr consensos», dijo Sturzenegger

El funcionario nacional valoró el clima de diálogo y aseguró que el espacio tiene «una fuerte disposición a construir acuerdos de cara a diciembre», pese a las diferencias de enfoque entre los sectores.

En sintonía, Losada afirmó que el objetivo es lograr un producto final consensuado que incluya los diez puntos firmados por los gobernadores y el presidente, y que la labor del Consejo será pulir esos ejes de forma colectiva.

Martínez aclaró que no se debatió la reforma laboral

El referente sindical de la UOCRA Gerardo Martínez explicó que no se profundizó en ningún eje en particular y recordó que se trata de un órgano consultivo y no vinculante, cuya función es acompañar el debate político sin reemplazar las atribuciones de los otros poderes del Estado.

Martínez destacó que hasta diciembre se intentará construir consenso sobre los diez temas ya acordados, aunque no descartó que puedan sumarse otros según la dinámica de las reuniones. Si bien negó que se haya discutido la reforma laboral, anticipó que la CGT sostendrá su posición pública, señalando: «Todos defenderemos los intereses que representamos con argumentos técnicos».

La UIA se desmarca de cambios previsionales o laborales drásticos

Desde el ámbito empresarial, Martín Rapallini la voz de los empresarios en el Consejo de Mayo, aseguró que su sector no está impulsando modificaciones en el sistema jubilatorio ni reducción de jornadas laborales. Aclaró que el punto central es una modernización del empleo, que requerirá diálogo directo con la CGT para compatibilizar posturas.

«La clave está en generar consensos, ese es nuestro principal desafío», concluyó el titular de la UIA, reafirmando el tono constructivo del encuentro.

Fuente:https://www.jornadaonline.com/politica/sin-acuerdos-pero-con-calendario-primera-reunion-del-consejo-de-mayo-con-cornejo-como-voz-de-las-provincias/