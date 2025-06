Silencio, incomodidad y un tibio apoyo: la heterogénea reacción de los gobernadores ante la condena a Cristina Kirchner

Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), a quienes en octubre pasado Cristina los señaló por su “transfuguismo político” ya que acompañan, en general, a los libertarios en el Congreso, se expresaron a través de sus redes sociales.

“Trasciende lo jurídico y tiene un fuerte impacto institucional: excluye a una de las dirigentes con mayor representatividad del país de la contienda electoral y distorsiona la democracia”, dijo el catamarqueño.

El tucumano, quien es vicepresidente del PJ de su provincia, expresó su “solidaridad” con Cristina. “Estamos convencidos de que estos tiempos tan complejos exigen unidad, organización y autocrítica dentro del movimiento nacional y popular más importante de la Argentina: el Partido Justicialista”.

Por su lado, el santiagueño Gerardo Zamora -quien tiene desde siempre una relación cercana con el kirchnerismo a la vez que tiene diálogo con los libertarios- sostuvo que es “imposible soslayar el grave impacto institucional que genera un acto de proscripción electoral, nada menos que a la líder del principal partido de la oposición en nuestro país”.

El silencio domina al peronismo cordobés, con excepción de la diputada Natalia de la Sota. Ni el gobernador Martín Llaryora ni su antecesor y excandidato a presidente, Juan Schiaretti, se expresaron. Es indudable la incomodidad que les genera la situación.

Ese clima se transparentó en la última sesión de la Unicameral, que se realizó en paralelo a la salida del fallo de la Corte Suprema. Los radicales que responden al diputado Rodrigo de Loredo -quien en sus redes criticó al peronismo local- pusieron carteles con la leyenda “Llaryora no quiere hablar de Cristina”. “El mundo está hablando de este fallo. Por qué nosotros no podríamos ampliarlo para que todos los legisladores puedan expresarse. Quedó claro que hay una orden del gobernador, que no quiere expresarse sobre el tema”, señaló el legislador Walter Nostrala, que responde a Luis Juez.

Otros sectores

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro consideró que el fallo fue “justicia, no proscripción”. Y añadió: “Lo importante es remarcar que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y lo que hizo la Corte Suprema ayer fue mostrar justicia y que en Argentina no hay impunidad. Esto no tiene que ver con ningún tipo de proscripción, tiene que ver con delitos graves que cometieron, estando en la función pública, que fueron condenados y que están pagando con pena de prisión”.

Alfredo Cornejo (Mendoza) sostuvo: “La Argentina empieza a cerrar una etapa de impunidad, disfrazada con un relato que solo nos dejó miseria y un Estado devastado. La corrupción no fue un exceso en estos años de kirchnerismo, sino fue un sistema, un modus operandi cotidiano para enriquecerse a costa de los argentinos”. También rechazó que haya proscripción.

Martín Llaryora; Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio gentileza

“Dignidad no es ir a la cárcel. Dignidad es trabajar”, puso todo en mayúscula en sus redes Rogelio Frigerio (Entre Ríos), una respuesta indirecta a lo que dijo Cristina Kirchner en su primer discurso después del fallo. El radical chaqueño Leandro Zdero destacó el “mensaje de justicia frente a la impunidad y la corrupción sistemática significa que no todo está perdido, sino que es una bocanada de aire fresco para volver a creer en la República”.

“El fallo incomoda a algunos y conforma a otros. Pero está dentro del marco legal. Y forma parte del sistema democrático que elegimos como sociedad. Vivimos en un país con división de poderes, instituciones vigentes y una Justicia que es parte esencial del Estado de Derecho. Ese es el contrato democrático. Nos guste o no, así funciona la democracia”, señaló Alberto Weretilneck, de Río Negro.

Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Sergio Ziliotto, todos del peronismo más ligado al kirchnerismo, apoyaron a Cristina Kirchner y cuestionaron el fallo.